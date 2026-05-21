Verbandsligist verpflichtet ehemalige Regionalliga-Stammkraft

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC Holzhausen steht in der Verbandsliga Württemberg vor einer entscheidenden Woche. Als Tabellenzweiter benötigt der FCH noch einen Sieg, um den Einzug in die Aufstiegsrelegation sicherzustellen. Parallel dazu treibt der Verein seine Kaderplanung voran – mit einem prominenten Neuzugang und wichtigen Verlängerungen.

Leander Vochatzer wechselt vom SSV Reutlingen ins Panoramastadion und bringt eine Vita mit, die in der Verbandsliga Gewicht hat. Über Stationen wie die TSG Balingen und die Stuttgarter Kickers sammelte er reichlich Erfahrung in der Regional- und Oberliga. Für Holzhausen ist dieser Transfer ein klares Signal: Der Klub will seinem Kader nicht nur Breite, sondern auch Reife und Qualität geben. Vochatzer kommt als Spieler, der höhere Anforderungen kennt und in engen Phasen Orientierung geben kann.

Gleichzeitig hält der FCH wichtige Kräfte. Tim Zölle verlängert nach einer schwierigen Saison, in der er lange verletzt fehlte. Zuletzt kam er mit zwei Kurzeinsätzen zurück und sammelte seine ersten Ligaminuten für Holzhausen. Julian Hauser bleibt ebenfalls. Der Torhüter geht in seine dritte Saison beim FCH und hatte großen Anteil daran, dass Holzhausen mit nur 26 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Auch Nils Schuon hat für mindestens ein weiteres Jahr zugesagt. Er geht bereits in seine sechste Saison und ist mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz eine feste Größe.