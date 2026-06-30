Verbandsligist verabschiedet gleich fünf Stammkräfte

Der FC Rottenburg, der den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg über die Relegation geschafft hat, verabschiedet mehrere prägende Spieler. Lennis Eberle pausiert verletzungsbedingt, Daniel Angerer, Maximilian Biesinger, Dario Bedic, Stefan Seidel und Jan Baur verlassen den Verein. Der FCR verliert damit wichtige Säulen erfolgreicher Jahre auf und neben dem Platz.
Lennis Eberle muss seine Karriere verletzungsbedingt zunächst pausieren. Der Torjäger war für Rottenburg auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor, übernahm schon in jungen Jahren Verantwortung und war an den Erfolgen der vergangenen Spielzeiten beteiligt. Der Verein hofft auf eine schnelle Genesung und bedankt sich für seinen Einsatz.
Auch Daniel Angerer verlässt den FCR. Mit seiner Einstellung, seiner Trainingsarbeit und seiner Bereitschaft, die Mannschaft zu unterstützen, war er ein geschätzter Teil des Teams. Für Angerer stand der gemeinsame Erfolg stets im Vordergrund. Zur Saison 2026/27 schließt er sich dem TSV Frommern an. Maximilian Biesinger wechselt zum SV Nehren und geht dort künftig in der Landesliga auf Torejagd. Rottenburg würdigt seine Zeit im Verein, wichtige Treffer und die gemeinsam gefeierten Erfolge.
Dario Bedic gehört ebenfalls zu den Abgängen. Der Verein bedankt sich bei ihm für starke Leistungen, Ehrlichkeit und vollen Einsatz. Auch Stefan Seidel verlässt den FC Rottenburg nach zweieinhalb Jahren. Mit Spielfreude, positiver Art und Präsenz im Team trug er zu den erfolgreichen Jahren bei. Zur neuen Saison wechselt er zum TSV Gomaringen.
Ein besonderer Abschied gilt Jan Baur. Nach 22 Jahren verlässt er den Verein und schließt sich dem SV Hirrlingen an. Baur prägte den FC Rottenburg über eine lange Zeit, ging voran und stellte zugleich immer die Mannschaft in den Mittelpunkt. Sein historisches Tor zum 1:4 in Ehingen bleibt ebenso in Erinnerung wie seine Bedeutung für jüngere Spieler. Gerade in den vergangenen Jahren standen sie für Verlässlichkeit, Teamgeist und sportliche Qualität, die Rottenburg durch wichtige Phasen getragen und die Mannschaft in entscheidenden Momenten unterstützt haben. Die Abgänge stehen nach der erfolgreichen Rettung in der Verbandsliga für einen spürbaren Einschnitt. Für den FCR endet ein Abschnitt mit mehreren Persönlichkeiten, die den Weg bis zum Klassenerhalt über die Relegation mitgeprägt haben und im Verein Spuren hinterlassen.