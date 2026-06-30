Verbandsligist verabschiedet gleich fünf Stammkräfte Beim FC Rottenburg gibt es für Abschiede. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC Rottenburg, der den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg über die Relegation geschafft hat, verabschiedet mehrere prägende Spieler. Lennis Eberle pausiert verletzungsbedingt, Daniel Angerer, Maximilian Biesinger, Dario Bedic, Stefan Seidel und Jan Baur verlassen den Verein. Der FCR verliert damit wichtige Säulen erfolgreicher Jahre auf und neben dem Platz.

Lennis Eberle muss seine Karriere verletzungsbedingt zunächst pausieren. Der Torjäger war für Rottenburg auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor, übernahm schon in jungen Jahren Verantwortung und war an den Erfolgen der vergangenen Spielzeiten beteiligt. Der Verein hofft auf eine schnelle Genesung und bedankt sich für seinen Einsatz. Auch Daniel Angerer verlässt den FCR. Mit seiner Einstellung, seiner Trainingsarbeit und seiner Bereitschaft, die Mannschaft zu unterstützen, war er ein geschätzter Teil des Teams. Für Angerer stand der gemeinsame Erfolg stets im Vordergrund. Zur Saison 2026/27 schließt er sich dem TSV Frommern an. Maximilian Biesinger wechselt zum SV Nehren und geht dort künftig in der Landesliga auf Torejagd. Rottenburg würdigt seine Zeit im Verein, wichtige Treffer und die gemeinsam gefeierten Erfolge.