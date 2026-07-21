Verbandsligist unterliegt Oberligist nur knapp

Nach der Absage des Tests gegen die SV Böblingen hatte Calcio den Sommer erst mit dem 3:1 gegen den Landesliga-Aufsteiger ASV Botnang eröffnet. Der Vergleich in Pforzheim war deshalb die erste deutlich höhere Prüfung. Der Start verlief schwierig: Luis Miksic brachte den CfR bereits in der vierten Minute in Führung. Für Calcio war das ein früher Stresstest, doch die Mannschaft fand zurück und glich durch Ivan Krajinovic in der 35. Minute aus.

Nach der Pause setzte sich dann die individuelle Qualität des Oberligisten durch. Dorde Smiljic traf in der 52. Minute zum 2:1, Emre Yalcin erhöhte gut zehn Minuten später auf 3:1. Viele Tests kippen an dieser Stelle endgültig, doch Calcio blieb dran. Luka Bozic verkürzte in der 84. Minute und gab der Schlussphase noch einmal Spannung. Das Ergebnis blieb zwar bestehen, der Eindruck aber war nicht wertlos.

Für Calcio ist ein 2:3 bei Pforzheim kein Rückschlag. Solche Spiele zeigen, wo die Mannschaft gegen höheres Tempo noch arbeiten muss, aber auch, welche offensive Qualität bereits vorhanden ist. Nach zwei Tests mit fünf eigenen Treffern wirkt der Angriff belebt, defensiv bleiben Timing und Absicherung die nächsten Themen.