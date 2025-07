Verbandsligist und zwei Bezirksliga-Aufsteiger präsentieren Zugänge

Ein neues Gesicht für die kommende Saison! Willkommen im Team, Canberk Ok! Schön, dass du jetzt Teil unserer Mannschaft bist! Can kann auf langjährige Erfahrung in der Bezirksliga zurückblicken, nachdem er für den SV Remshalden und den TSV Schornbach gespielt hat. Der Defensivmann, der auch für seinen Offensivdrang bekannt ist, möchte nun seine Erfahrung bei uns einbringen und uns verstärken. Wir freuen uns sehr, ihn ab sofort in unseren Farben auf dem Platz zu sehen! Auf eine erfolgreiche Zeit – let’s go!

