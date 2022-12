Herbert Schürl (1. Vors.), Thomas Schlecht, Walter Fröber (Ref. Öffentlichkeitsarbeit) – Foto: Ufuk Arslan

Verbandsligist TSV Ilshofen präsentiert neuen sportlichen Leiter Thomas Schlecht aus Ansbach nimmt ab Januar seine Arbeit auf. Von Viktor Taschner

Es soll weiter höherklassigen Amateurfußball in Ilshofen geben. Diese Nachricht möchten die Verantwortlichen transportieren. Und das, obwohl Dario Caeiro zum Saisonende aufhört - der Mann, der mitentscheidend dafür war, dass der Verein aus der Kreisliga bis in die fünftklassige Oberliga aufgestiegen ist. Der Abstieg in der vergangenen Saison in die Verbandsliga bedeutete den ersten Rückschritt, nachdem es ein Jahrzehnt immer nur bergauf gegangen war. Und der TSV soll nicht weiter abrutschen.

Ab 1. Januar steigt also ein neuer sportlicher Leiter ein. Thomas Schlecht aus Ansbach, 53 Jahre alt, Inhaber eines Fliesenhandels und seit 20014 auch als Manager in Sachen Fußball aktiv. Der Bayernligist Spvgg Ansbach (2010 bis 2014) steht unter anderem in seiner Vita, genauso wie der Regionalliogist und ehemalige Bundesligist KFC Uerdingen (2014 bis 2015) und der ASV Neumarkt (2017 bis 2019, Bayernliga). Wieso nun der TSV Ilshofen? "Vor sechs Jahren hatten wir schon mal Kontakt, da marschierte der TSV nach oben. Ich fand den Verein damals schon spannend, aber bin doch nach Neumarkt gegangen", blickt Schlecht zurück. Mitte September dieses Jahres klingelte bei ihm wieder das Telefon. Herbert Schürl, Vorsitzender des TSV Ilshofen, fragte, ob Schlecht sich ein Engagement in Hohenlohe vorstellen könnte, das ein Nachfolger von Caeiro gesucht werde. "Ich wusste über den Fußball in Württemberg Bescheid, weil zu meinen Freunden Alexander Maul, Fredi Skurka und Werner Rank gehören. Daher kannte ich vor allem Untermünkheim gut." Maul, Skurka und Rank kommen auch aus dem Ansbacher Raum und sind ehemalige TuRA-Trainer. Sie haben Schlecht berichtet, wie positiv der Fußball auf der anderen Seite der Landesgrenze gelebt wird. Klassenerhalt schaffen Schlecht schaute sich zwei Spiele der Ilshofener in dieser Vorrunde an. Ihm ist bewusst, dass die Mannschaftm, vor allem aufgrund der vielen Verletzten und des eh dünnen Spielerkaders, sportlich in Probleme geraten ist und nur knapp vor den Abstiegsplätzen in die Winterpause geht. "Wir müssen den Turnaround schaffen und den Klassenerhalt sichern", sagt Schlecht. Wir werden auch noch neue Spieler holen", schiebt Herbert Schürl nach, in der Hoffnung, dass sich der ein oder andere Akteur für Ilshofen entscheidet, weil wegen des neuen sportlichen Leiters eine Perspektive gegeben ist. "Wir müssen Thomas jetzt alle gemeinsam unterstützen, damit er sich hier im Verein schnell zurechtfindet", sagt Walter Fröber, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim TSV.