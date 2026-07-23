Verbandsligist trauert um langjährigen Mannschaftsbetreuer

– Foto: FuPa-Grafik

Der SV Nehren II verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Alb mit David Wagner. Der Angreifer wechselt von der SGM Mössingen/Belsen zur zweiten Mannschaft. Wagner bringt körperliche Stärke und einen guten Torabschluss mit. Mit seinen Treffern soll er die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen. Der Verein begrüßt den Neuzugang und setzt auf seine Qualitäten für die Aufgaben.

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SV Hegnach

Der SV Hegnach verstärkt seinen Kader für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Sophie Leiser-Atemborska. Die Spielerin wechselt von den U17-Juniorinnen des FC Esslingen an den Hartwald. Neben ihrer Schwester gehört damit auch Sophie künftig zum Aufgebot des SV Hegnach. Der Verein treibt mit dem Neuzugang seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und freut sich auf die gemeinsame sportliche Zeit.

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TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trauert um Oliver Hegele. Der langjährige Mannschaftsbetreuer der Verbandsligamannschaft ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Über viele Jahre war Hegele ein fester Bestandteil des Vereinslebens und brachte sich mit großem Engagement, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft ein. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen bewahrte er seine Lebensfreude und prägte sein Umfeld mit Humor, Wärme und ansteckendem Lachen. Mit Oliver Hegele verliert die TSG einen besonderen Menschen, verlässlichen Begleiter und guten Freund. Die Gedanken des Vereins gelten seiner Familie und allen Angehörigen. Sein Einsatz, seine Persönlichkeit und seine Verbundenheit zur Mannschaft werden in dankbarer Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden, Oliver, für immer unvergessen.

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