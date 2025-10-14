Verbandsligist tauscht Trainer: "Eingehende Analyse vorgenommen"

– Foto: Anne Weimer

In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt gibt es den ersten Trainerwechsel der neuen Saison. Nach nur zwei Punkten aus den ersten sieben Saisonspielen setzt Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim einen neuen Impuls an der Seitenlinie. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt.

Am Wochenende - nach einem enttäuschenden Auftritt bei der 1:4-Niederlage in Barleben - habe man "eine eingehende Analyse vorgenommen" und sei dabei "zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Pawel und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", begründete der Sportliche Leiter Raik Prielipp die Entscheidung. Neben Chefcoach Pawel Kudyba, der nach dem Abgang von Maximilian Dentz im vergangenen Herbst das Kommando übernommen hatte, trennen sich die Thalheimer auch von seinem bisherigen Assistenten Jens Gerhardt. Zu den FuPa-Profilen: >> Pawel Kudyba