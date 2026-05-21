Verbandsligist stellt Weichen für die Zukunft Luca Wünsch bleibt der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erhalten von red/pm · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann auch in der kommenden Verbandsliga-Saison weiter auf Luca Wünsch bauen. Der Defensivspieler hat seinen Vertrag bei der TSG verlängert und bleibt damit weiterhin Teil der Mannschaft vom Sauerbach.

Der 20-Jährige war vor der vergangenen Saison aus der U19 des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Heidenheim in die Aalener Weststadt gewechselt und konnte sich in seiner ersten Aktivenrunde direkt im Verbandsliga-Kader etablieren. In der laufenden Saison absolvierte Wünsch bislang 17 Spiele und steuerte dabei zwei Treffer bei. Mit seiner ruhigen Art am Ball, seiner körperlichen Präsenz und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, entwickelte sich der junge Defensivspieler schnell zu einer wichtigen Alternative im TSG-Kader. Umso erfreuter zeigen sich die Verantwortlichen über die weitere Zusammenarbeit.

Der erste Vorsitzende Achim Pfeifer sieht in der Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal für den eingeschlagenen Weg der TSG: „Luca hat sich bei uns vom ersten Tag an hervorragend eingebracht und sich sportlich sehr positiv entwickelt. Man merkt, dass er eine gute Ausbildung genossen hat und gleichzeitig bereit ist, ständig dazuzulernen. Wir sind überzeugt, dass sein Weg noch lange nicht zu Ende ist und freuen uns deshalb sehr, dass er weiterhin Teil unserer Mannschaft bleibt.“