Verbandsligist stellt Weichen für die Zukunft TSG Hofherrnweiler-Unterrombach verlängert mit Torhüter Joshua Barth und Torwarttrainer Erol Sabanov von pm · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt wichtige personelle Weichen für die kommende Saison: Der Verbandsligist hat die Verträge mit Torhüter Joshua Barth sowie mit Torwarttrainer Erol Sabanov jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Damit setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität und eine bewährte Zusammenarbeit im Torwartbereich.

Joshua Barth bleibt ein wichtiger Rückhalt Besonders erfreulich ist aus Sicht der Verantwortlichen die Vertragsverlängerung von Joshua Barth, der seit mehreren Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft gehört. Der Torhüter bringt inzwischen über 100 Pflichtspiele für die TSG in der Verbandsliga Württemberg mit und hat sich in dieser Zeit als verlässlicher Rückhalt der Mannschaft etabliert. Mit seinen konstanten Leistungen, seiner Ruhe am Ball und seiner Präsenz im Strafraum trägt er seit Jahren maßgeblich zur Stabilität der Defensive bei.

TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer betont die Bedeutung der Verlängerung: Joshua Barth habe sich über Jahre hinweg zu einem wichtigen Leistungsträger entwickelt und stehe sinnbildlich für Kontinuität und Verlässlichkeit im Team. „Joshua identifiziert sich stark mit unserem Verein und hat in den vergangenen Jahren konstant starke Leistungen gezeigt. Für uns ist es ein sehr positives Signal, dass er seinen Weg weiterhin bei der TSG fortsetzt.“ Auch die enge Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Erol Sabanov habe laut Pfeifer in den vergangenen Jahren hervorragend funktioniert und maßgeblich zur Entwicklung des Torhüters beigetragen.