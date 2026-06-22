Verbandsligist stellt neuen Keeper vor: "Ich weiß, was mich erwartet"

Mit dem jungen Miguel Mittmeier von der SG Union Sandersdorf hatte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kürzlich seinen ersten Neuzugang vorgestellt. Am Montag hat der Verbandsligist die nächste Vorstellung vollzogen.

Vom sächsischen Landesklasse-Vertreter VfB Zwenkau schließt sich mit Niclas Busch "ein talentierter Torhüter" den Bitterfeldern an, wie der Verein bekanntgab. Der 21-Jährige ist in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse kein Unbekannter. Zwischen 2023 und 2025 hütete der Schlussmann bereits in 40 Verbandsliga-Partien den Kasten des VfB Sangerhausen. Für die Zwenkauer kam der Keeper in der abgelaufenen Saison 26 Mal in der Landesklasse Nord zum Einsatz. Zum Spielerprofil:

"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen geklappt hat", wird Busch in seiner Vorstellung zitiert. "Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr positives Gefühl gegeben. Sowohl das Menschliche als auch die sportlichen Ziele des Vereins haben mich überzeugt", so der junge Torhüter, der für Wacker Nordhausen auch in der A-Junioren-Regionalliga auflief, weiter.

Busch freut sich auf die Verbandsliga in Sachsen-Anhalt

Außerdem motiviere es Busch sehr, "wieder in dieser Liga dabei zu sein", erklärt er: "Ich weiß, was mich erwartet, und möchte meine Erfahrung bestmöglich in die Mannschaft einbringen. Ich bin gespannt darauf, das Umfeld kennenzulernen, und werde mein Bestes geben, um gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu haben."