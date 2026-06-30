Verbandsligist startet mit neuem Trainer und vier Zugängen

– Foto: Jens Körner

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aus der Verbandsliga Württemberg geht mit einem neuen Trainer und einem veränderten Kader in die Saison 2026/27. Leonard Gjini kommt vom Ligakonkurrenten TSV Oberensingen und übernimmt als Cheftrainer. Zugleich stehen mehrere Zugänge, Abgänge und zahlreiche Vertragsverlängerungen beim zuletzt neuntplatzierten Verbandsligisten nun fest.

Gjini tritt bei der TSG die Nachfolge von Patrick Faber an, der den Verein verlässt und künftig den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd trainiert. Der neue Cheftrainer kennt die Verbandsliga aus seiner Zeit beim TSV Oberensingen und soll in Hofherrnweiler-Unterrombach den nächsten Entwicklungsschritt begleiten. Die TSG hatte sich in den vergangenen Jahren stabil in der höchsten württembergischen Spielklasse behauptet. Seit dem Landesliga-Meistertitel 2018/19 gehört der Verein durchgehend der Verbandsliga an und landete dort mehrfach im oberen Mittelfeld. Auf Platz sieben folgten dreimal Rang sechs, danach Platz neun.

Auch im Kader gibt es mehrere Veränderungen. Neben Gjini wechseln Calvin Rosental vom VfR Aalen, Marlon Lander vom TSV Oberensingen, Philipp Kees vom TSV Gaildorf und Georgios Avtzis vom TSV Oberensingen zur TSG. Kees kommt dabei als Spielertrainer hinzu und soll mit seiner Erfahrung ebenfalls Verantwortung übernehmen. Mit den Neuzugängen erhält Hofherrnweiler-Unterrombach zusätzliche Qualität in mehreren Mannschaftsteilen.