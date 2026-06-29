Verbandsligist stärkt die Breite und die Tiefe im Kader

– Foto: Jens Körner

Der SV Fellbach aus der Verbandsliga Württemberg geht mit dem Trainerduo Kirakos Gountoulas und Nicos Gountoulas sowie einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison. Nach Platz acht im Jahr nach dem Oberliga-Abstieg stehen zehn Zugänge und acht Abgänge fest. Der Verein will sich sportlich wieder stabilisieren.

Der SV Fellbach blickt auf bewegte Jahre zurück. 2019 gelang als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, der Sprung in die Verbandsliga. Dort etablierte sich der Verein nach schwierigen Phasen und wurde in der Saison 2023/24 Meister. Das anschließende Oberliga-Jahr endete jedoch mit Platz 15 und dem Abstieg. Zurück in der Verbandsliga schloss Fellbach die vergangene Spielzeit auf Rang acht ab. Nun soll unter Kirakos Gountoulas und Nicos Gountoulas der nächste Schritt folgen.

Im Kader gibt es dafür zahlreiche neue Gesichter. Aristidis Perhanidis kommt von der TSVgg Plattenhardt, Luca Vullo vom FSV Waiblingen und Matino Schlotterbeck von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Moritz Walz wechselt vom MTV Stuttgart nach Fellbach, Elton Selimi und Ermir Ajeti kommen beide von der SG Weinstadt. Mit Jonas Eichinger stößt zudem ein Spieler von Türkspor Neckarsulm hinzu. Enrico Caruso war zuletzt vereinslos, Panajiotis Kalaitzidis rückt aus der eigenen Jugend auf. Auch Bruno Poitner wird beim SV Fellbach geführt.