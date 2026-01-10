Verbandsligist SSC Burg stellt die Weichen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn. Beim SSC Burg herrscht auch nach dem erfolgreichsten Jahr der 105-jährigen Vereinsgeschichte keine Spur von Stillstand. Der Fußball-Verbandsligist aus dem Herborner Stadtteil stellt die Weichen für die Zukunft: Das komplette Trainerteam bleibt an Bord, nahezu alle Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben – und mit Din Dzudzevic präsentiert der Club einen vielversprechenden Winterzugang für das Sturmzentrum.