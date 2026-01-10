Verbandsligist SSC Burg stellt die Weichen

Herborn. Beim SSC Burg herrscht auch nach dem erfolgreichsten Jahr der 105-jährigen Vereinsgeschichte keine Spur von Stillstand. Der Fußball-Verbandsligist aus dem Herborner Stadtteil stellt die Weichen für die Zukunft: Das komplette Trainerteam bleibt an Bord, nahezu alle Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben – und mit Din Dzudzevic präsentiert der Club einen vielversprechenden Winterzugang für das Sturmzentrum.