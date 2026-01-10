 2026-01-09T09:36:09.492Z

Ligabericht
Din Dzudzevic (11) jubelt künftig für den SSC Burg. (Archivfoto) © Eric Böcher
Verbandsligist SSC Burg stellt die Weichen

Teaser VL MITTE: +++ Keine Spur von Stillstand beim Fußball-Verbandsligisten: SSC Burg vermeldet einen Neuzugang, einen Abgang in die A-Liga und weitere wichtige Personalentscheidungen +++

Herborn. Beim SSC Burg herrscht auch nach dem erfolgreichsten Jahr der 105-jährigen Vereinsgeschichte keine Spur von Stillstand. Der Fußball-Verbandsligist aus dem Herborner Stadtteil stellt die Weichen für die Zukunft: Das komplette Trainerteam bleibt an Bord, nahezu alle Spieler haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben – und mit Din Dzudzevic präsentiert der Club einen vielversprechenden Winterzugang für das Sturmzentrum.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

