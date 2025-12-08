Verbandsligist sorgt für eine Sensation: "Ein Pokalwunder"

Samuel Stolze war voll des Lobes. "Mein größer Respekt geht an die gesamte Mannschaft und das Trainerteam, weil jeder einzelne 100 Prozent gegeben hat", schwärmte der Coach der B-Junioren des SV Arminia Magdeburg, die am Sonntag "ein klassisches Pokalwunder" vollbracht haben.
Im NOFV-Vereinspokal sorgte der Landespokalsieger von Sachsen-Anhalt für eine große Überraschung. Der Tabellenzweite der Verbandsliga kickte die in der DFB-Nachwuchsliga - dem Nachfolger der Junioren-Bundesliga - spielenden Altersgenossen des FC Rot-Weiß Erfurt aus dem Wettbewerb. "Wir haben all das gezeigt, was es für ein Pokalwunder benötigt", lobte Stolze.
Dabei hatte der Sonntag für die Arminen schon besonders begonnen. "Wir haben uns cool auf das Spiel vorbereitet, waren zusammen frühstücken und danach noch zusammen spazieren", berichtete Stolze. Nach dem Anpfiff um 12 Uhr seien seine Schützlinge "ab der ersten Minute" mit "maximalem Einsatzwillen und maximaler Mentalität" dabei gewesen. Dagegen konnte auch die frühe Erfurter Führung durch Maximilian Stiefler (5.) nichts ausrichten.
Stattdessen rappelten sich die Magdeburger auf. "Wir hatten die klareren Chancen und auch insgesamt mehr Torchancen", erklärte Stolze. Und was dem 28-Jährigen dabei besonders gefiel: "Wir konnten auch fußballerisch mit Erfurt mithalten. Wir haben immer probiert, eine spielerische Lösung zu finden." Damit habe man zeigen können "für welche Ausbildung der Verein steht", freute sich Stolze. Und: Damit hatten die Arminen auch Erfolg.
In der 77. Minute schickte Toptorjäger John Vincent Schultz das Pokalspiel kurz vor dem regulären Ende in die Verlängerung. Nach zweimal 20 Minuten ohne weitere Treffer fiel die Entscheidung vom Punkt. Im Elfmeterschießen hatten die Hausherren die besseren Nerven: Kristian Zeißig, Schultz, Yaroslav Nykolaychuk und Ivan Bortnik trafen zum Weiterkommen des Underdogs.
Dieses feierten die Arminen vor einer "coolen Kulisse", so Stolze: "Alle Jungs, die in der vergangenen Saison mit uns den Pokal geholt haben und nun in der A-Jugend spielen, waren da und haben uns angefeuert." Sie wurden zeugen eines Pokalspiels, über das am Jahnsportplatz womöglich noch in vielen Jahren gesprochen werden könnte."Ich kann mich nur bei jedem aus dem Team bedanken", betonte Stolze.
Im Halbfinale des NOFV-Vereinspokals warten neben dem SV Arminia Magdeburg bereits zwei renommierte Talentschmieden: Tennis Borussia Berlin und der FC Carl Zeiss Jena - beide spielen ebenfalls in der DFB-Nachwuchsliga - sind bereits qualifiziert. Den vierten Halbfinalisten spielen der 1. FC Lokomotive Leipzig und die SG Dynamo Dresden aus.
