Verbandsligist sichert sich Landesliga-Torjäger

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Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg hat den nächsten Zugang für die kommende Saison bestätigt. Ivan Krajinovic wechselt vom SV Croatia Reutlingen zu Calcio und bringt Erfahrung aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit. Der Transfer ist Teil der laufenden Kaderplanung von Trainer Adem Demir für die neue Spielzeit.

Krajinovic absolvierte für den SV Croatia Reutlingen in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 60 Partien und erzielte dabei zwölf Tore. Besonders in der Saison 2025/26 überzeugte er mit einer klar verbesserten Ausbeute: In 29 Einsätzen traf er zehnmal und gehörte damit zu den auffälligeren Spielern seines bisherigen Vereins. Bereits zuvor hatte er in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, Spielpraxis gesammelt. In der Saison 2024/25 kam er auf 20 Einsätze und ein Tor, in der Spielzeit 2023/24 auf elf Spiele und ebenfalls einen Treffer. Vor seiner Zeit im Aktivenbereich war Krajinovic bei der zweiten Mannschaft des SSV Reutlingen im Nachwuchsbereich gemeldet.

Für Calcio Leinfelden-Echterdingen ist der Wechsel ein weiterer Baustein im Kader für die Verbandsliga-Saison. Neben Krajinovic zählen auch Mentor Morina aus der eigenen zweiten Mannschaft, Nikola Lakovic von OFK Beograd Stuttgart, Filip Jordacevic vom TSV Bernhausen und Krystian Rudnicki von den Sportfreunden Neuhausen zu den Zugängen. Auf der anderen Seite verlassen Ali Bozatzioglou, Philipp Seemann, Matino Schlotterbeck und Zacharias Velvelidis den Verein. Auch Jovan Djermanovic, Francesco di Frisco und Andreas Joachim werden als Abgänge geführt.