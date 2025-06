Verbandsligist setzt auf Kontinuität

Julian Schiffmann (25 Spiele, 5 ) und der VfR Heilbronn verständigten sich auf ein weiteres Jahr an der Badstraße.

Der älteste (33) und mit erfahrenste Spieler im Kader sticht durch seine Verlässlichkeit hervor. Gegen Ende der Saison wurden die Einsatzminuten weniger und dann kam eine Verletzung hinzu, somit konnte er in der Endphase nicht mehr so aktiv eingreifen. Das war in der Vorrunde weitaus präsenter, indem er sehr viele Spiele über die volle Spielzeit absolvierte und z. B. das wichtige Siegtor in Tübingen erzielte. Julian traf fünfmal in die Maschen und wird sicher dieses übertreffen wollen. Mit dem Klassenverbleib brach er den „Fluch“ in den letzten Jahren permanent abgestiegen zu sein (Ilshofen 2x, Neckarsulm 1x).