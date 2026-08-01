Verbandsligist setzt auf junge Neuzugänge: "Das bleibt unser Weg"

– Foto: Stoye/Franke

Mit einer weiten Reise in die Altmark startet der SV Blau-Weiß Dölau am Sonnabend in die neue Saison. In der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals ist der Verbandsligist beim Nord-Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark gefordert. Dann könnten auch drei junge Neuzugänge der Dölauer ihre Pflichtspiel-Debüts feiern.

Mit August Prokein, Fabian Meyer und Vincent Rümpler sind im Sommer drei talentierte Spieler zum Verbandsligisten gewechselt. "Das bleibt unser Weg", sagt Trainer René Rath über die Neuzugänge mit einem Durchschnittsalter von 19,3 Jahren.

Von den A-Junioren des VfL Halle 96 kamen Prokein und Meyer. "Beide haben in der Vorbereitung bereits einen guten Eindruck hinterlassen", attestiert Rath. Prokein "ist auf einem sehr guten Weg" und könne seinen Platz in der Mannschaft "schnell finden", ist der 37-Jährige überzeugt. Und Meyer bringe "viele gute Grundlagen mit, muss nur in der Körperlichkeit noch etwas zulegen", so Rath. Zu den Spielerprofilen: