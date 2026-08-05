Verbandsligist schließt Planung ab: "Jung, talentiert, lernwillig"

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Pünktlich vor dem Start in die neue Verbandsliga-Punkterunde hat der Haldensleber SC seine Kaderplanung abgeschlossen. Zur Vorstellung seines letzten Neuzugangs titelte der Club am Mittwoch: "HSC bleibt seinem Weg treu."

Vom Landesklasse-Vertreter TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wechselt Erik Simon in die Börde. "Erik hatten wir zwei Wochen als Probespieler bei uns, wobei er uns sehr überzeugt hat", sagt HSC-Coach Marco Wagner über den 21-Jährigen. "Er ist jung, talentiert, lernwillig und hat eine Top-Einstellung. Desweiteren passt er menschlich super in unser Team", so Wagner. Zum Spielerprofil:

Bislang hatte der junge Defensivspieler ausschließlich für die Neustädter gespielt. Nun wagt er den großen Schritt in die höchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt. "Zum HSC bin ich gewechselt, weil ich ein junger, motivierter Spieler bin, der Lust hat, sich menschlich und vor allem sportlich weiterzuentwickeln", erklärt Simon: "Zudem wollte ich diese Chance, die mir gegeben wurde, nutzen und mich der Herausforderung in der Verbandsliga stellen."

Nur ein Neuzugang des HSC bringt Verbandsliga-Erfahrung mit

Von den vier Neuzugängen der Haldensleber hat einzig Justin Dehnecke schon Verbandsliga-Erfahrung gesammelt. Der 26-Jährige lief bereits für Union Schönebeck zwischen 2018 und 2019 im Oberhaus auf. Zuletzt trug der Offensivspieler das Trikot des SV 08 Baalberge in der LOTTO-Landesliga Nord. Dehnecke hätte "in der Landesliga auf sich aufmerksam gemacht", erklärte Wagner. "Er ist mit 26 Jahren im besten Fußballeralter und passt mit seinen Stärken voll in unsere Philosophie." Zum Spielerprofil: