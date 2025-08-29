Verbandsligist schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu

Bei den Young Boys Reutlingen gibt es kurz vor dem Ende der Transferperiode einen weiteren Transfers. Folgende Informationen teilte der Verbandsligist dazu auf Instagram.
Transfer kurz vor Schluss
Kurz vor dem Ende des Transferfensters werden die Young Boys nochmal aktiv. Der 20 jährige Shaka Pouhé wechselt zu den Young Boys.
Bis zur A Jugend spielte der Abwehrspieler beim SSV Reutlingen. In seinem 2ten Jahr in der B Junioren Bundesliga. Bei den A Junioren war Shaka für die SGV Freiberg in der Oberliga am Ball.
In seinem ersten Aktivenjahr versuchte der Reutlinger sich im Bayernliga Team des FV Illertissen durchzusetzen. Er kam in der letzten Saison auf 31 Einsätze in der U23 in der Landesliga Bayern.
Nun ist Shaka zurück in der Heimat. Der Student der Hochschule Reutlingen hat von da aus keinen weiten Weg zu den Young Boys.
Herzlich Willkommen bei den Young Boys lieber Shaka!
