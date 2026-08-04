Verbandsligist rüstet auf: "Weniger ausrechenbar für die Gegner"

– Foto: Anne Weimer

Als Aufsteiger hat sich der SV Eintracht Emseloh in der vergangenen Saison keine Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen. Mit Tabellenplatz zehn und so machen überraschenden Siegen übertraf die Eintracht die Erwartungshaltung von vielen. Für die zweite Verbandsliga-Spielzeit haben die Emseloher nun noch einmal aufgerüstet.

Mit Davidson Tomás Cabral konnten die Emseloher "einen Spieler mit reichlich Oberliga- und Verbandsliga-Erfahrung dazugewinnen", freut sich Schlolaut. In den vergangenen zweieinhalb Jahren lief der 29-Jährige für den Oberligisten VfL Halle 96 auf. Davor spielte er für die SG Dynamo Schwerin und den SSC Weißenfels. "Er wird uns defensiv mehr Stabilität verleihen und auch für die jüngeren Spieler als Vorbild vorangehen", so Schlolaut. Zum Spielerprofil:

"Mit unseren Neuzugängen wollen wir unseren Kader qualitativ verbessern, aber vor allem gleichermaßen die Kaderbreite auf einem gleichbleibenden Level dazugewinnen", erklärt Christian Schlolaut aus dem Trainerteam mit Steffen Heyer. In der abgelaufenen Serie hätte man gesehen, "dass wir gerade daran noch arbeiten mussten, auch den Ausfall von zwei, drei Spielern ohne Leistungsabfall zu ersetzen", erklärt Schlolaut. Diese Baustelle wurde im Sommer angegangen.

Mit Paul Eichel (20), Nick Kräuter (19) und Ivan Taranenko (20) kamen drei "junge Wilde" vom Thüringenligisten FSV Wacker Nordhausen. "Paul und Ivan sind uns letztes Jahr in der Vorbereitung schon aufgefallen, als wir dort eine derbe Niederlage (1:5, Anm. d. Red.) einstecken mussten. In weiteren Beobachtungen ist uns auch Nick dann positiv aufgefallen", berichtet Schlolaut. Während Taranenko in der Rückrunde arbeitsbedingt fehlte, hatten Eichel und Kräuter "in ihrem ersten Jahr im Männerbereich schon fest zur Stammformation der Nordhäuser gehört", unterstreicht Schlolaut. Zu den Spielerprofilen:

>> Paul Eichel

>> Nick Kräuter

>> Ivan Taranenko

Kräuter dürfte seinen Platz bei der Eintracht in der Defensive finden, dagegen kommt mit Eichel ein echter Knipser. "Paul hat in der Thüringenliga letztes Jahr zwölf Tore zum Klassenerhalt der Nordhäuser beigesteuert und fühlt sich in der Strafräumen der Gegner am wohlsten", erklärt Schlolaut. Taranenko sei dagegen "ein wahrer Allrounder, der in den ersten Tests auch schon gezeigt hat, dass wir viel Freude mit ihm haben werden." Alle drei seien sehr ehrgeizig und immer mit vollem Einsatz dabei: "Es macht Freude, mit ihnen zu arbeiten."

Neuzugang aus Zorbau und Rückkehrer nach langer Verletzung

Fünfter Neuzugang im Bunde ist Olávio Fernandes De Pinho Gomes, der für den SSC Weißenfels, den VfB Merseburg und zuletzt den SV Blau-Weiß Zorbau schon im Oberhaus von Sachsen-Anhalt auflief. "Olavio kennt die Verbandsliga sehr gut, weiß genau, auf was es da ankommt und wie er dem Team am besten helfen kann", sagt Schlolaut: "Mit Ihm gewinnen wir im Mittelfeld zusätzliche Stabilität und Zweikampfstärke." Zum Spielerprofil:

>> Olávio Fernandes De Pinho Gomes

Alle Neuzugänge würden "mit ihren individuellen Stärken neue Impulse in die Mannschaft bringen", erklärt Schlolaut zufrieden über die Kaderplanung: "Es gibt uns als Trainern natürlich mehr Auswahl, aber in erster Linie macht es uns weniger ausrechenbar für die Gegner."

Zumal die Emseloher auch noch einen gefühlten sechsten Zugang in ihren Reihen haben. Nach achtmonatiger Verletzung ist Maikleint Petraj - zweitbester Torschütze der Aufstiegssaison - auf dem Weg zurück zu alter Stärke. "Er hat uns seit Ende Oktober gefehlt, ist nun kurz davor, wieder komplett mit dem Team zu trainieren und seine Fähigkeiten wieder unter Beweis stellen zu können", freut sich Schlolaut. Zum Spielerprofil:

>> Maikleint Petraj