Verbandsligist präsentiert neuen Trainer: "Die perfekte Lösung"

Ein Geheimnis war es schon seit einigen Wochen nicht mehr. Am Mittwochabend hat es der Verein auch offiziell gemacht. Der SV Westerhausen hat im Abstiegskampf der Verbandsliga einen neuen Trainer gefunden. Garrit Golombek wird ab dem Vorbereitungsstart am 10. Januar die Geschicke der Wolfsberg-Elf lenken.

"Nachdem wir uns auf dem Trainermarkt einen Überblick verschafften, konnten wir mit Garrit die perfekte Lösung für uns finden. Wir freuen uns sehr, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen", sagt Vorstandsmitglied Sascha Malkowski über den neuen Mann in der Verantwortung. Zuletzt war der 34-Jährige als Sportlicher Leiter beim FC Arminia Adersheim tätig und spielte u.a. für den TSV Berßel. Für den VfL Wolfsburg II, den Goslarer SC sowie den VfV Borussia Hildesheim sammelte Golombek zudem viele Regionalliga-Einsätze. Zum FuPa-Profil: >> Garrit Golombek

In Westerhausen tritt der neue Übungsleiter eine schwierige Aufgabe an. Mit nur neun Punkten aus 14 Partien überwintert der frühere Oberligist auf einem Abstiegsplatz. Mit 18 Treffern stellt der SVW die zweitschwächste Offensive und mit schon 40 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Dennoch blickt Golombek optimistisch auf die Mission. "Die letzten Spiele der Hinrunde habe ich fast alle live verfolgt. Diese Mannschaft kann deutlich mehr, als es der aktuelle Tabellenplatz widerspiegelt", sagt er. "Auch wenn die Wintervorbereitung kurz ist und die Bedingungen nicht immer einfach sind, arbeiten wir mit voller Überzeugung daran, unser Potenzial abzurufen", blickt Golombek auf die kommenden Wochen. Schon am 21. Februar soll die Wolfsberg-Elf gegen den SV Fortuna Magdeburg in die zweite Saisonhälfte starten. Für diese gibt es ein klares Ziel: "Die Klasse halten und die Abstiegszone so schnell wie möglich verlassen. Ich freue mich auf die Aufgabe", so der neue Coach.