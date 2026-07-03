Verbandsligist präsentiert neuen Trainer: "Das Geheimnis ist gelüftet"

Vier Jahre lang stand Peer Rosemeier an der Seitenlinie des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison gab der Verbandsligist dann allerdings bekannt, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Nun hat der Verein die Nachfolge geklärt.
"Das Geheimnis ist gelüftet - unsere Verbandsliga Mannschaft präsentiert Lucian Mihu als neuen Trainer an der Seitenlinie", informiert der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag. Der 43-Jährige "ist in der Region kein Unbekannter", verweist der Club auf die ausgeprägten Erfahrungen des neuen Chefcoaches. Zum FuPa-Profil:
Mihu coachte zunächst im Nachwuchs der JSG Union Dessau, bevor er sich als Assistent dem Trainerteam des TV Askania Bernburg anschloss. Im Sommer 2016 wurde er beim Oberligisten sogar zum Cheftrainer befördert, aber nach nur wenigen Monaten endete dieses Kapitel. Der gebürtige Rumäne kehrte im Frühjahr 2017 zum SV Dessau 05 zurück und coachte dort wieder im Nachwuchs.
Nach einem halben Jahr übernahm Mihu dann die Geschicke der Dessauer Verbandsliga-Herren, die er bis zur Trennung im Oktober 2021 leitete. Es folgten Stationen beim SC Bernburg - 2022 bis 2023 - und bei der SG Rot-Weiß Thalheim - 2023 bis 2024. Seitdem war Mihu vereinslos. Nun kehrt er an die Seitenlinie zurück.
"Der 43-jährige verfügt über eine Menge Erfahrung in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse", verweist der 1. FC Bitterfeld-Wolfen auf die Vita des neuen Coaches und schreibt weiter: "Wir sind uns sicher, dass Lucian unserer Mannschaft zur kommenden Saison eine neue Handschrift verleihen wird."
Beim Verbandsligisten wird Mihu ein Team übernehmen, dass sich im Vergleich zur Vorsaison auf vielen Positionen neu aufstellt. Zu den ohnehin schon zahlreichen Abgängen wurde in dieser Woche etwa auch bekannt, dass sich Hannes Ehrhardt dem Verbandsliga-Kontrahenten SV Dessau 05 anschließt.