Verbandsligist präsentiert neuen Trainer: "Das Geheimnis ist gelüftet" Verbandsliga +++ Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen startet mit Lucian Mihu an der Seitenlinie in die neue Saison von Kevin Gehring · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

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Vier Jahre lang stand Peer Rosemeier an der Seitenlinie des 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison gab der Verbandsligist dann allerdings bekannt, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Nun hat der Verein die Nachfolge geklärt.

"Das Geheimnis ist gelüftet - unsere Verbandsliga Mannschaft präsentiert Lucian Mihu als neuen Trainer an der Seitenlinie", informiert der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag. Der 43-Jährige "ist in der Region kein Unbekannter", verweist der Club auf die ausgeprägten Erfahrungen des neuen Chefcoaches. Zum FuPa-Profil: >> Lucian Mihu