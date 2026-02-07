Verbandsligist präsentiert gleich zwei spannende Zugänge

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall laufen die Planungen für die Saison 2026/27 bereits auf Hochtouren – und der Verbandsligist setzt dabei früh auf Perspektive und offensive Qualität. Mit Luca Provvido und Lorik Makolli stehen zwei Neuzugänge fest, die langfristig an den OPTIMA Sportpark gebunden werden. Beide unterschreiben Verträge bis 2028.

Mit dem 18-jährigen Luca Provvido sichern sich die Haller ein vielseitiges Defensivtalent. Der Außenverteidiger kann auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und bringt eine hochklassige Ausbildung mit. Provvido spielte in den Jugendmannschaften der TSG Hoffenheim sowie zuletzt in der U19 des Karlsruher SC, wo er kurz vor seinem Profi-Debüt stand. In der laufenden Rückrunde sammelt er zunächst weitere Spielpraxis bei der TSG Öhringen, ehe er im Sommer fest nach Schwäbisch Hall wechselt. Der Transfer wird intern als Investition in die Zukunft gewertet – ein Spieler mit Entwicklungspotenzial, der perspektivisch eine wichtige Rolle einnehmen soll.

Zusätzlich verstärken sich die Sportfreunde mit Offensivspieler Lorik Makolli. Der 24-Jährige wechselt ebenfalls von der TSG Öhringen und bringt nachweisbare Torgefahr mit. In der aktuellen Landesliga-Saison erzielte er in 16 Spielen bereits 13 Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Seine Verpflichtung soll dem Haller Angriff neue Durchschlagskraft verleihen.