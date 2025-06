Verbandsligist präsentiert gleich vier Zugänge

Time to say Goodbye - Sechs Spieler verlassen den FCR! Zum Ende der Saison muss die Erste sechs Abgänge vermelden. Ein Quartett wechselt den Verein und Muggi sowie Benny hängen die Schuhe an den Nagel. Mit Finn Frömel und Maxim Fahle verlassen uns trotz noch recht jungem Alter (25) zwei FCR-Urgesteine. Beide spielten seit weit in der Jugend am Lindach. Zur neuen Saison wechseln beide zu B-Ligist SF Jebenhausen. Zum Bezirksligaaufsteiger Faurndau verlässt uns unser Keeper Ardian Stradinger. Ardi spielte ebenfalls seit der Jugend für Schwarz-Weiß und versucht nun den nächsten Schritt eine Liga höher in Faurndau zu gehen. Mit Theo Saubert müssen wir unseren vierten Abgang vermelden. Theo kam vergangene Saison zu uns uns war im zentralen Mittelfeld wichtiger Bestandteil. Theo zieht es zum Aufsteiger und daher Ligakonkurrent SC Uhingen. Euch vier wünschen wir alles Gute und viel Erfolg bei euren neuen Stationen! Mit Muggi Aust und Benny Köber beenden zudem zwei weitere Spiele ihre aktive Laufbahn. Muggi und auch Benny waren die abgelaufene Saison mit schweren Knieverletzungen ausser Gefecht gesetzt. Muggi kam vor zwei Jahren zum FCR und war in der Saison 23/24 offensiv für viele wichtige Tore gut. Benny spielte sich dank seiner starken Übersicht und Ballsicherheit auf der 6 von der Zweiten in die Erste Mannschaft. Nun beenden beide ihre Laufbahn. Beiden ein riesiger Dank für Ihren Einsatz für Schwarz-Weiß!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Oberensingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns über die Verpflichtung von Levent Kulay und heißen ihn herzlich willkommen bei den Rotschwarzen! Levent wechselte zur Saison 2021/2022 zum VfL Kirchheim in die B-Junioren Landesstaffel und startete von dort seinen erfolgreichen Weg über den SV Böblingen in der A-Junioren Oberliga. Seinen Einstieg in den aktiven Bereich machte er beim TSV Ehningen in der Landesliga, wo er in der vergangenen Saison mit 24 Einsätzen, 2 Toren und 3 Assists überzeugen konnte. Wir freuen uns auf einen motivierten, jungen Spieler mit Potenzial und wünschen Levent einen erfolgreichen Start bei der TSV Oberensingen! Herzlich willkommen, Levent!

Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Simon und heißen ihn herzlich willkommen bei den Rotschwarzen Bombern! Seine fußballerische Laufbahn begann Simon beim SSV Reutlingen in der Verbandsstaffel, bevor er den Sprung zum 1. FC Heidenheim in die U17-Bundesliga schaffte. Auch in der U19-Bundesliga konnte er sich mit 33 Einsätzen erfolgreich behaupten und wertvolle Erfahrungen auf Top-Niveau sammeln. In den Aktivenbereich stieg Simon bei der TSG Balingen in der Oberliga ein. In der vergangenen Saison war er dort in der Verbandsliga aktiv. Wir sind überzeugt, dass Simon mit seiner Qualität und Erfahrung eine echte Verstärkung für unser Team ist – auf und neben dem Platz. Herzlich willkommen bei der TSV Oberensingen, Simon!

Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Nico Schmid und heißen ihn herzlich willkommen bei den Rotschwarzen Bombern! Nico spielte in der A-Jugend beim VfL Kirchheim in der Verbandsstaffel, bevor er in den aktiven Bereich zum VfB Friedrichshafen (Verbandsliga) wechselte. Ein Jahr später zog es ihn wieder näher zur Heimat – zum FV Spfr Neuhausen. Dort gelang ihm gemeinsam mit dem Team der Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga.

In der vergangenen Saison überzeugte Nico mit starken Leistungen: 25 Einsätze und 13 Tore sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er auch bei uns für frischen Wind sorgen wird und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! Herzlich willkommen bei der TSV Oberensingen, Nico!

Starker Rückhalt für die TSV Oberensingen! Vom ersten Einsatz in der Bezirksliga beim SC Altbach über die Verbandsliga bis hin zur Oberliga – Marcel hat sich Schritt für Schritt hochgearbeitet. Acht Jahre lang war er eine feste Größe im Tor des Göppinger SV, ehe er zuletzt beim TSG Backnang zwischen den Pfosten stand. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf – und wir sind stolz, dass er sich für die TSV Oberensingen entschieden hat! Mit seiner Erfahrung, seiner Ausstrahlung und seiner Ruhe bringt Marcel alles mit, was ein starker Rückhalt braucht. Auf dem Platz ein sicherer Rückhalt – daneben ein echter Teamplayer.

+++

+++

TSV Weissach (Kreisliga B4 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV darf zur kommenden Saison einen weiteren Neuzugang begrüßen: Paul Hofer wird ab Sommer das Team als Torhüter unterstützen. Er spielte unter anderem beim SV Perouse. Paul kennt bereits viele Spieler aus der Mannschaft und freut sich auf die neue Aufgabe in Schwarz-Gelb. Die Vorfreude auf die Saison ist groß – sowohl bei ihm als auch im Team. Mit Paul kommt ein bodenständiger und engagierter Spieler dazu, der sportlich wie menschlich gut zum TSV passt.

+++

+++