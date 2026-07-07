Verbandsligist präsentiert gleich sieben Zugänge

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Der FC Rottenburg geht in der Verbandsliga Württemberg mit Trainer Marc Mutschler und acht Zugängen in die neue Saison. Nach Bekanntwerden der Personalien steht ein veränderter Kader bereit, der in der Vorbereitung gegen mehrere anspruchsvolle Gegner getestet wird. Der Liga-Auftakt steigt Mitte August mit einem Heimspiel gegen den TSV Oberensingen.

Neu zum FC Rottenburg kommen Luis Kalbacher vom SV Rangendingen, Daniel Genuardi vom TSV Hirschau und Nick Gutekunst vom SV Eutingen. Dazu wechseln Johannes Bastians, Melvin Gruhonjic und Gaildonald Chefor Njekang vom TuS Ergenzingen zum Verbandsligisten. Daniel Metzger kommt von der TSG Tübingen, Ruben Nyanga vom SV Croatia Reutlingen. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf zusätzliche Breite, neue Konkurrenz und die Integration in den Verbandsliga-Kader beschränkt.

Auch auf der Abgangsseite verändert sich der Kader deutlich. Daniel Angerer wechselt zum TSV Frommern, Stefan Seidel zum TSV Gomaringen. Maximilian Blesch beendet seine Laufbahn, Jan Baur schließt sich dem SV Hirrlingen an, Maximilian Biesinger geht zum SV Nehren. Lennis Eberle legt eine verletzungsbedingte Pause ein, Stanislav Votentsev wechselt zu Calcio Leinfelden-Echterdingen. Damit muss Rottenburg mehrere bisherige Kaderplätze neu besetzen.

Die Vorbereitung beginnt am Donnerstag, 9. Juli 2026, mit einem Heimspiel gegen den SGV Freiberg Fußball. Am Dienstag, 14. Juli, folgt ebenfalls zuhause der Test gegen die TSG Balingen Fußball II. Am Sonntag, 19. Juli, tritt der FC Rottenburg beim TuS Ergenzingen an, ehe am Dienstag, 21. Juli, das Heimspiel gegen den SV Böblingen ansteht. Diese Partien geben Trainer Marc Mutschler früh die Möglichkeit, die vielen neuen Spieler einzubinden und Abläufe zu schärfen.