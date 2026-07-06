Verbandsligist präsentiert einen Zugang und eine Verlängerung

Fotos: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison in der Verbandsliga vermelden: Yusuf Baran hat seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert, zudem wechselt Giosue Mobili aus der U19 des SSV Reutlingen in die Weststadt.

Baran ist seit 2023 Teil der TSG und im Mittelfeld zu Hause. Der 26-Jährige wurde in der Jugend des VfB Stuttgart sowie des VfR Aalen ausgebildet und wechselte über den TSV Ilshofen nach Hofherrnweiler. In der Saison 2023/24 kam er auf 26 Einsätze, ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Im Laufe der nun abgeschlossenen Spielzeit kämpfte sich Baran zurück und konnte im Jahr 2026 bereits wieder zwölf Einsätze verbuchen. Mit seiner Vertragsverlängerung bleibt er auch künftig ein wichtiger Bestandteil des TSG-Kaders.

Neu zur TSG stößt Giosue Mobili. Der Defensivspieler kommt aus der A-Jugend des SSV Reutlingen in die Weststadt. Auch Mobili wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, ehe er über die U19 der Stuttgarter Kickers, mit der er in der DFB-Nachwuchsliga spielte, zum SSV Reutlingen wechselte. Dort sammelte er in der vergangenen Saison Spielpraxis in der U19-Oberliga Baden-Württemberg.