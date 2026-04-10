Verbandsligist präsentiert einen sofortigen Zugang

Der FSV Waiblingen kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Amour Nnokoson verstärkt ab sofort das Team des FSV und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Es könnte eine wichtige Verstärkung im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga sein.
Amour Nnokoson war bereits bis zur U15 beim FSV Waiblingen aktiv, bevor er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung ging. In den vergangenen Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen bei der TSG 1899 Hoffenheim, dem SV Sandhausen, Preußen Münster sowie zuletzt beim FC Ingolstadt 04 in der U19.
Nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich absolvierte Amour zudem ein halbes Jahr im Ausland, wo er weitere wichtige Eindrücke und Erfahrungen sammeln konnte. Nun ist er zurück in Waiblingen und bereit für den nächsten Schritt im Aktivenbereich.
Statement Amour Nnokoson: „Ich bin sehr glücklich, wieder für meinen Heimatverein zu spielen. Der FSV Waiblingen bedeutet mir viel, und ich freue mich darauf, hier meine nächsten Schritte zu machen, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen.“
Der FSV Waiblingen freut sich, mit Amour Nnokoson einen ambitionierten und bestens ausgebildeten Spieler zurück in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen und heißt ihn herzlich willkommen.
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So sieht die Tabelle der Verbandsliga aus:
1. Young Boys Reutlingen 24 19-4-1 72:26 61
2. FC Holzhausen 23 16-4-3 53:17 52
3. TSV Oberensingen 24 14-3-7 60:24 45
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 24 13-3-8 48:38 42
5. TSV Berg 24 12-5-7 69:40 41
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 23 11-4-8 47:41 37
7. SV Fellbach (Ab) 23 11-3-9 45:47 36
8. Sportfreunde Schwäbisch Hall 24 10-4-10 45:52 34
9. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 24 10-3-11 34:35 33
10. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 23 10-2-11 27:42 32
11. TSV Weilimdorf (Auf) 24 9-2-13 50:62 29
12. FC Rottenburg (Auf) 23 8-2-13 44:53 26
13. SSV Ehingen-Süd 24 7-3-14 33:55 24
14. TSG Tübingen 24 7-3-14 30:59 24
15. FSV Waiblingen (Auf) 23 5-5-13 35:51 20
16. FC Esslingen 23 5-5-13 38:62 20
17. VfR Heilbronn 23 2-7-14 25:51 13