Verbandsligist präsentiert einen sofortigen Zugang

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Amour Nnokoson verstärkt ab sofort das Team des FSV und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. Es könnte eine wichtige Verstärkung im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga sein.

Amour Nnokoson war bereits bis zur U15 beim FSV Waiblingen aktiv, bevor er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung ging. In den vergangenen Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen bei der TSG 1899 Hoffenheim, dem SV Sandhausen, Preußen Münster sowie zuletzt beim FC Ingolstadt 04 in der U19.

Nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich absolvierte Amour zudem ein halbes Jahr im Ausland, wo er weitere wichtige Eindrücke und Erfahrungen sammeln konnte. Nun ist er zurück in Waiblingen und bereit für den nächsten Schritt im Aktivenbereich.