Verbandsligist präsentiert bereits den sechsten Sommerzugang

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Der SV Fellbach treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert mit Ermir Ajeti den sechsten Neuzugang für die kommende Saison. Der Offensivspieler kommt von der SG Weinstadt, unterschreibt bis 2028 und soll mit Tempo, Technik und Abschlussstärke zusätzliche Qualität ins Fellbacher Angriffsspiel bringen und mehr Variabilität ermöglichen.

Ajeti selbst beschreibt den Wechsel zum SV Fellbach als wichtigen Schritt in seiner Laufbahn. Er sei stolz, künftig Teil dieser Mannschaft zu sein, und wolle täglich hart arbeiten, um dem Team zu helfen. Besonders deutlich wird in seinem Statement der Anspruch, seine individuellen Fähigkeiten nicht nur einzubringen, sondern damit auch Spiele mitzuentscheiden. Für Fellbach ist das ein klares Signal: Der Neuzugang kommt mit Ambition, Selbstvertrauen und dem Wunsch, sofort Verantwortung zu übernehmen.

Sportdirektor Theo Fringelis sieht in Ajeti genau das Profil, das der Verbandsligist gesucht hat. Der Offensivspieler gilt als stark im Eins-gegen-eins, flexibel einsetzbar und mit einer gefährlichen Schusstechnik ausgestattet. Seine freche, schnelle Spielweise soll zur geplanten Ausrichtung der kommenden Saison passen. Damit setzt Fellbach den personellen Umbau konsequent fort. Weitere Neuzugänge sollen in den nächsten Tagen folgen.