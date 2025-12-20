Verbandsligist plant für die Zukunft

Fußball, Verbandsliga: Sommerneuzugang Lukas Schimmele bleibt der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiter erhalten und verlängert vorzeitig bis 2028.
Neben einigen erfahrenen Spielern wechselte im Sommer eine ganze Armada an jungen und talentierten Spielern in Folge des Generationenumbruchs im Verbandsligateam der TSG an den Sauerbach. Und mit der Entwicklung dieser Talente kann der Verein unterdessen sehr zufrieden sein. Abgesehen von in diesem Alter sehr erwartbaren Symptomen wie einigen Leistungsschwankungen gegen schwächere Gegner zeigte die Mannschaft von Patrick Faber besonders in den Spielen gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel, dass sie bereits gut mithalten kann. So steht nach etwas mehr als der Hälfte der Saison in der Verbandsliga Württemberg ein solider siebter Platz.
Einer aus der Riege dieser hoffnungsvollen Talente ist Linksverteidiger Lukas Schimmele. Nachdem er im Sommer aus der U19 des VfR Aalen in die Weststadt wechselte, war der Youngster zwar nicht sofort in der Verbandsliga gesetzt. Besonders zum Jahresende fand Schimmele sich in seiner ersten Saison im Herrenfußball aber immer besser zurecht und steht nun bereits bei zwölf Einsätzen, in denen ihm eine Vorlage gelang. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2028 ist ein gegenseitiger Vertrauensbeweis.
„Mit Lukas haben wir einen jungen Verteidiger aus der Region gewonnen, der sich gerade in den letzten Wochen noch einmal toll entwickelt hat“, so der Vereinsvorsitzende Achim Pfeifer. „Wir sind der festen Überzeugung, dass er die Außenverteidigerposition bei uns im Team über die nächsten Jahre mitprägen kann.“ Vor diesem Hintergrund können sich beide Seiten freuen, dass nun bereits frühzeitig Planungssicherheit besteht
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________