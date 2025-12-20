Verbandsligist plant für die Zukunft

Neben einigen erfahrenen Spielern wechselte im Sommer eine ganze Armada an jungen und talentierten Spielern in Folge des Generationenumbruchs im Verbandsligateam der TSG an den Sauerbach. Und mit der Entwicklung dieser Talente kann der Verein unterdessen sehr zufrieden sein. Abgesehen von in diesem Alter sehr erwartbaren Symptomen wie einigen Leistungsschwankungen gegen schwächere Gegner zeigte die Mannschaft von Patrick Faber besonders in den Spielen gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel, dass sie bereits gut mithalten kann. So steht nach etwas mehr als der Hälfte der Saison in der Verbandsliga Württemberg ein solider siebter Platz.

Einer aus der Riege dieser hoffnungsvollen Talente ist Linksverteidiger Lukas Schimmele. Nachdem er im Sommer aus der U19 des VfR Aalen in die Weststadt wechselte, war der Youngster zwar nicht sofort in der Verbandsliga gesetzt. Besonders zum Jahresende fand Schimmele sich in seiner ersten Saison im Herrenfußball aber immer besser zurecht und steht nun bereits bei zwölf Einsätzen, in denen ihm eine Vorlage gelang. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2028 ist ein gegenseitiger Vertrauensbeweis.