Verbandsligist patzt in der Generalprobe vor dem Pokal

Bislang hatte Fellbachs Sommer durchaus verheißungsvoll ausgesehen. Der Sieg gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd war ein beachtliches Auftaktsignal, das 5:0 gegen den Landesliga-Aufsteiger ASV Botnang bestätigte den Eindruck einer Mannschaft, die früh Seriosität und defensive Verlässlichkeit ausstrahlt. Gegen Esslingen, selbst gerade aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen, verschob sich dieses Bild nun deutlich.

Laurenziu Biemel brachte den FCE nach 19 Minuten in Führung, Florian Nikl erhöhte direkt nach der Pause auf 0:2. Als Niklas Loraing in der 63. Minute verkürzte, schien Fellbach noch einmal in die Partie zurückfinden zu können. Doch nur zwei Minuten später traf Louis Majhen zum 1:3. Danach entschied Samuele Runza mit zwei Treffern endgültig den Test.

Für die Trainer Kirakos und Nicos Gountoulas dürfte weniger die Niederlage an sich entscheidend sein als die Art, wie das Spiel nach dem Anschlusstreffer entglitt. Vorbereitungsspiele sind dafür da, Schwächen sichtbar zu machen. Fellbach bekam Hinweise auf Abstände, Restverteidigung und Konzentration in Umschaltmomenten.