Verbandsligist MSV Pampow präsentiert einen neuen Trainer

– Foto: Hartmut Kölpin

Die sportliche Führung beim MSV Pampow hat in einer Phase höchster Not ein klares Signal der Handlungsfähigkeit gesetzt. Nachdem die Trennung vom bisherigen Trainer vollzogen wurde, steht die Nachfolge fest: Peter Waack wird mit sofortiger Wirkung die Rolle des Trainers übernehmen. Diese Nachricht verbreitete der Verein in einer emotionalen Mitteilung, die sich direkt an die "Liebe Fans, Sponsoren und Unterstützer" richtete. Waack ist dabei alles andere als eine Verlegenheitslösung für den kriselnden Verbandsligisten. Laut Vereinsangaben ist er "kein Unbekannter, denn er kennt den Verbandsligisten bestens und hat hier bereits erfolgreich die Geschicke geleitet." In der jetzigen Situation, in der jeder Fehler fatale Folgen für den Klassenerhalt in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern haben könnte, setzt der Club damit auf die Sicherheit der Erfahrung.

Die Last der Verantwortung wird jedoch nicht allein auf den Schultern des neuen Trainers ruhen. Der Verein hat ein kompetentes Team um ihn herum gruppiert, um den Umschwung zu erzwingen. In der offiziellen Mitteilung heißt es dazu: "An seiner Seite: Michael Wilck (bisheriger Co-Trainer), Sandro Ahrens (bisheriger Torwarttrainer), Jan Albrecht als weiterer Co-Trainer – vielen bekannt durch seine hervorragende Arbeit mit Kindern & Jugendlichen beim MSV und anderen Schweriner Vereinen."

Besonders die Personalie Jan Albrecht verdeutlicht den Weg des MSV Pampow, auf Identifikation und lokale Kompetenz zu setzen, da er bereits bei verschiedenen Schweriner Vereinen wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Zusammen mit Michael Wilck und Sandro Ahrens soll Albrecht dafür sorgen, dass der Kader in den entscheidenden Wochen der Saison sein wahres Gesicht zeigt.

Mit klarem Plan und unbedingtem Willen zum Erfolg

Die interne Lösung ist nicht nur ein personeller Wechsel, sondern wird von einer klaren Kampfansage begleitet. Der Verein lässt keinen Zweifel daran, dass man trotz der schwierigen Tabellensituation fest an die Wende glaubt. "Dieses eingespielte, erfahrene Team wird die Verantwortung bis zum Saisonende übernehmen – mit vollem Einsatz, klarem Plan und dem unbedingten Willen, das Beste herauszuholen!", verkündet der Verein. Es ist dieser "unbedingte Wille", der nun die Kehrtwende einleiten soll.

Der Verein signalisiert eine absolute Kampfbereitschaft für das restliche Programm und stellt fest: "Wir sind bereit für die kommenden Aufgaben." Dass dieses Team in Rekordzeit zusammengestellt wurde, wird ebenfalls positiv gewürdigt. Der Verein richtete "Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für ihre sofortige Bereitschaft!" an die Männer an der Seitenlinie.

Eine ernüchternde Bestandsaufnahme im Tabellenkeller

Die Herausforderung, die vor dem neuen Gespann liegt, wird beim Blick auf das aktuelle Klassement der Verbandsliga überdeutlich. Die Mannschaft belegt nach 21 absolvierten Partien mit lediglich 13 Zählern den 14. Platz. Die Bilanz liest sich wie ein Zeugnis einer tiefen Krise: Nur zwei Siege stehen sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen gegenüber. Mit einem Torverhältnis von 22:44 mangelt es sowohl an defensiver Stabilität als auch an offensiver Durchschlagskraft. Nur der Güstrower SC 09 liegt mit 7 Punkten am Tabellenende noch hinter Pampow.

Die Vorbereitung auf den schweren Härtetest im Mai

Der neue Trainerstab bekommt nun eine kleine Atempause geschenkt, bevor die Mission Rettung auf dem Platz fortgesetzt wird. Am kommenden Spieltag ist der Verein das spielfreie Team der Liga, was wertvolle Tage für die erste taktische Ausrichtung unter dem neuen Trainer bedeutet. Der Fokus richtet sich bereits jetzt auf den 2. Mai 2026. Dann empfängt der MSV um 14 Uhr den Tabellenfünften, den FSV Kühlungsborn. Der Gast aus Kühlungsborn reist mit 34 Punkten im Gepäck an. Es wird die erste Gelegenheit sein, den angekündigten "klaren Plan" in die Tat umzusetzen und die nötigen Punkte einzufahren, um die Hoffnung auf den Verbleib in der Liga am Leben zu erhalten.