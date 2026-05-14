Verbandsligist mit spannendem Zugang und einige Wertungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Oberensingen verstärkt sich als Spitzenteam der Verbandsliga Württemberg mit Lucas Schuckenböhmer. Der Defensivspieler, Jahrgang 2000, bringt Erfahrung aus mehreren anspruchsvollen Stationen mit. In der U19 des VfB Stuttgart spielte er 2017/18 und 2018/19 in der Bundesliga, anschließend etablierte er sich bei Normannia Gmünd in der Verbandsliga. Seit 2022 lief er für den VfL Sindelfingen auf, zunächst in der Verbandsliga, später in der Landesliga. Oberensingen gewinnt damit einen verlässlichen Spieler, der Ausbildung auf hohem Niveau, defensive Stabilität und Erfahrung in den Kader einbringt.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Es gibt folgende Spielverlegungen:

Kreisliga B1: SV Plüderhausen - TSV Schlechtbach, bisher: 23.05.2026, neu: 21.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga B4: VfR Birkmannsweiler II - SGM Neustadt/Hohenacker, 13.05.2026, bisher: 19:30 Uhr, neu: 20:00 Uhr

Kreisliga B4: SSV Steinach/Reichenbach II - TSV Miedelsbach II, bisher: 23.05.2026, neu: 27.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga B5: SGM SC Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Spvgg Kirchenkirnberg II - SGM TSV Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II, bisher: 23.05., neu: 21.05.2026, 20:00 Uhr



Sportgerichtsurteil:

Kreisliga B4: TSV Miedelsbach II - TV Stetten II, 10.05.2026: Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt Miedelsbach II)

Kreisliga B5: Spvgg Kleinaspach II - TSC Murrhardt II, 10.05.2026, Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt TSC II)

Es gibt folgende Spielverlegungen und Sportgerichtsurteile:

Spielverlegungen:

Frauen, Kreisliga A: SK Fichtenberg - SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann, bisher: 16.05, neu: 18.05.2026, 19:30 Uhr

Nachholspiel bei den Reserven: B7: TSV Blaufelden - SV Ingersheim: 13.05.2026, 19:00 Uhr

Kreisliga B6: TSV Gaildorf II - SSV Schwäbisch Hall II, 10.05.2026, Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt des TSV Gaildorf)

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