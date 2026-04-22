Verbandsligist mit sofortiger Verstärkung

– Foto: FSV Waiblingen

Der am 12.07.2007 geborene Mittelfeldspieler kommt aus der Jugend des SG Sonnenhof Großaspach, wo er in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg wertvolle Spielpraxis sammelte. Zuvor war er bereits in den Nachwuchsleistungsstrukturen des 1. FC Heidenheim aktiv und durchlief dort mehrere Jugendmannschaften, unter anderem in der U17-Bundesliga sowie in jüngeren Altersklassen.

In seiner bisherigen Laufbahn bringt Ostuni Erfahrung aus über 20 Pflichtspielen im höherklassigen Jugendbereich mit. Seine Ausbildung in leistungsorientierten Nachwuchsteams sowie seine Spielintelligenz im Mittelfeld machen ihn zu einer gezielten Verstärkung für den FSV Waiblingen.