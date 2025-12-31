Verbandsligist mit einem Zugang und auch einem Abgang

Beim Verbandsligisten FSV Waiblingen gibt es einen Zugang und einen Abgang. Dies teilt der Verein dazu mit:
FSV Waiblingen verpflichtet Torwart Philipp Gutsche – Joel Heske verlässt den Verein
Der Verbandsligist FSV Waiblingen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden. Mit Philipp Gutsche verstärkt ein neuer Torhüter den Kader der ersten Mannschaft und erweitert damit die Optionen auf der Torhüterposition.
Der FS V Waiblingen verspricht sich von der Verpflichtung zusätzliche Qualität und Konkurrenz im Tor. Philipp Gutsche bringt die gewünschten Voraussetzungen mit und soll sich schnell in die Mannschaft integrieren.
Im Zuge dieser Personalentscheidung wird Torhüter Joel Heske den Verein verlassen. Der FSV Waiblingen bedankt sich bei Joel Heske für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des FSV und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.
Mit dieser Veränderung setzt der FSV Waiblingen seine Kaderplanung konsequent fort und richtet den Blick weiterhin klar auf die anstehenden Aufgaben in der Verbandsliga.
+++
So sieht die Tabelle der Verbandsliga aus:
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25
9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21
12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19
13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17
14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17
15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13
17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12