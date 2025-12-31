Verbandsligist mit einem Zugang und auch einem Abgang

– Foto: Timo Babic/Verein

Beim Verbandsligisten FSV Waiblingen gibt es einen Zugang und einen Abgang. Dies teilt der Verein dazu mit:

FSV Waiblingen verpflichtet Torwart Philipp Gutsche – Joel Heske verlässt den Verein Der Verbandsligist FSV Waiblingen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden. Mit Philipp Gutsche verstärkt ein neuer Torhüter den Kader der ersten Mannschaft und erweitert damit die Optionen auf der Torhüterposition.

Der FS V Waiblingen verspricht sich von der Verpflichtung zusätzliche Qualität und Konkurrenz im Tor. Philipp Gutsche bringt die gewünschten Voraussetzungen mit und soll sich schnell in die Mannschaft integrieren. Im Zuge dieser Personalentscheidung wird Torhüter Joel Heske den Verein verlassen. Der FSV Waiblingen bedankt sich bei Joel Heske für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des FSV und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.