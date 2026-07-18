Verbandsligist kassiert 2:6: TSV Lensahn feiert deutlichen Sieg

Der TSV Lensahn gewann deutlich mit 6:2 - und das als vermeintlicher Underdog. – Foto: Steffi Rathje

Mit diesem Ergebnis dürfte beim SSV Sereetz kaum jemand gerechnet haben. Der Verbandsligist hat sein Testspiel im Rahmen des Wochenend-Trainingslagers gegen den TSV Lensahn deutlich mit 2:6 (0:3) verloren.

Bereits in der ersten Halbzeit erwischten die Gäste den deutlich besseren Start und erspielten sich eine komfortable 3:0-Pausenführung. Der TSV Lensahn präsentierte sich vor dem Tor äußerst effizient und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus, während der SSV Sereetz kaum zu seinem gewohnten Spiel fand.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgebern zunächst nicht, die Partie zu drehen. Zwar konnte der SSV im zweiten Durchgang zweimal verkürzen, der TSV Lensahn ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und setzte offensiv immer wieder Nadelstiche. Mit weiteren Treffern bauten die Gäste ihre Führung kontinuierlich aus und sorgten schließlich für den deutlichen 6:2-Endstand.