Verbandsligist jubelt im Landesliga-Test vor dem Pokalstart

Für die TSG entwickelt sich diese Vorbereitung bislang zu einem recht stabilen Suchlauf. Zum Auftakt gab es ein 1:0 gegen den Landesligisten 1. FC Eislingen, anschließend folgte der beachtliche 2:1-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten 1. Göppinger SV. Die 1:2-Niederlage gegen den Oberligisten TSG Backnang war danach kein Bruch, sondern eher ein nützlicher Hinweis auf das höhere Tempo und die Anforderungen gegen stärkere Gegner.

Gegen Ilshofen, ebenfalls Landesligist, fand Hofherrnweiler-Unterrombach nun wieder in die Ergebnisspur. Kevin Scherer brachte die Mannschaft in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Danach blieb der Test lange offen genug, um Konzentration und Geduld abzufragen. Erst in der 88. Minute entschied Philipp Kees die Partie mit dem 2:0 endgültig. Für ihn hatte der Treffer eine besondere Note: Kees kam vom Bezirksliga-Meister TSV Gaildorf und ergänzt die TSG nun als spielender Co-Trainer. Ein Tor in der Vorbereitung ist da mehr als Statistik; es erleichtert das Ankommen und stärkt die Rolle im neuen Gefüge.

Sportlich ist das 2:0 kein Ergebnis, das überhöht werden muss. Aber es passt in einen Sommer, in dem Hofherrnweiler-Unterrombach bislang geordnet wirkt. Drei Siege aus vier Tests, dazu ein knapper Vergleich mit einem Oberligisten: Das ist eine Grundlage, keine Garantie.