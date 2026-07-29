Verbandsligist jubelt beim Spitzenteam der Oberliga

Dorfmerkingen zeigte in Essingen einen reifen Auftritt. Nach gut einer halben Stunde stellte der Gast mit einem Doppelschlag die Weichen: Ismael Kone traf in der 31. Minute zum 0:1, nur zwei Minuten später erhöhte Lirion Buduri-Gashi auf 0:2. Damit belohnten sich die Sportfreunde für eine mutige und zielstrebige Phase gegen einen Gegner, der eine Liga höher spielt und in der Oberliga zu den stärkeren Mannschaften zählt.

Nach dem Seitenwechsel kam Essingen durch Jannik Oettinger schnell auf 1:2 heran. Dorfmerkingen verlor dadurch aber nicht die Ordnung. Leon Hald stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Lennart Ruther nur drei Minuten später erneut verkürzte. Die Partie blieb dadurch offen, doch Nico Rodewald sorgte in der 80. Minute mit dem 2:4 für die Entscheidung. Gerade diese Reaktion auf Essinger Druck dürfte den Sportfreunden gefallen haben.

Schon am Samstag hatte Dorfmerkingen im WFV-Pokal Moral und Durchschlagskraft gezeigt. Das 4:3 gegen den Landesligisten VfL Sindelfingen war enger, brachte aber den Einzug in die zweite Runde. Nun folgt am Samstag ein besonders interessanter Vergleich: Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wartet ein Ligakonkurrent aus der Verbandsliga. Das Pokalspiel ist damit zugleich ein früher Hinweis auf das Niveau, das Dorfmerkingen auch im Alltag der neuen Runde erwarten wird.