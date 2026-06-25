Verbandsligist holt Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung

– Foto: Eibner / Verein

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, verpflichtet Gino Andre Portella. Der 25-jährige Verteidiger kommt vom 1. CfR Pforzheim und bringt Regionalliga-Erfahrung, einige Einsätze in der Oberliga sowie eine Ausbildung bei namhaften Nachwuchsvereinen mit. Für Trainer Daniel Güney ist er der nächste Baustein im neu formierten Göppinger Kader.

Portella war in der vergangenen Saison für den 1. CfR Pforzheim in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Dort kam der Defensivspieler auf 22 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zuvor spielte er für Mechtersheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, wo er in 13 Partien zwei Tore und eine Vorlage sammelte. Damit bringt der 25-Jährige Erfahrung aus zwei Oberligen mit nach Göppingen.

Seine fußballerische Ausbildung führte Portella über mehrere bekannte Stationen. In der Jugend spielte er unter anderem für den FC Augsburg, für den er in der U17-Bundesliga Süd/Südwest auf 20 Spiele und ein Tor kam. Später lief er auch für die U19 des FC Augsburg sowie für die U19 des SSV Ulm 1846 auf. Dort absolvierte er in der U19-Bundesliga Süd/Südwest 19 Partien und erzielte zwei Treffer. Zudem stehen zwei Einsätze für den FC Memmingen in der Regionalliga Bayern in seiner Bilanz.