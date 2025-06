Verbandsligist holt Torwart vom Oberligisten

wechselt vom der Oberliga BW an die Badstrasse. Nach seinem ersten Aktivenjahr (Ein Einsatz) in Schwäbisch Gmünd möchte er die Perspektive beim VfR nutzen um beiderseitig auf die nächste Stufe zu kommen. Sein Ehrgeiz und Talent werden ihn dazu führen, dass er mit dem VfR Heilbronn erfolgreich wird.

Warum hast du dich für den VfR Heilbronn entschieden?

Nach langen und guten Gesprächen habe ich mich für den VfR Heilbronn entschieden, weil der Verein mir eine sehr gute Perspektive gibt um mich persönlich sowie sportlich immens weiterzuentwickeln. Dazu ist mir ein familiäres Umfeld im und um den Verein sehr wichtig und darauf liegt der VfR auch großen Wert darauf.

Welche Ziele verfolgst du für die nächsten Jahre im Fußball?

In den nächsten Jahren möchte ich mich sowohl persönlich als auch sportlich kontinuierlich weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, meine Leistungen auf den Platz stetig zu verbessern, Verantwortung zu übernehmen und ein wichtiger Bestandteil meiner Mannschaft zu sein. Außerdem möchte ich aus jedem Training und jedem Spiel dazulernen, um langfristig auf einen möglichst hohen Niveau Fußball zu spielen.

Welches prägende Ereignis haben dich im Fußball die letzten Jahre gezeichnet?

In den letzten Jahren haben mich vorallem Spiele geprägt, in denen ich unter Druck stand. Sei es bei wichtigen Entscheidungen im Eins-gegen-Eins, bei Elfmetern oder in engen Spielphasen. Diese Situationen haben mir gezeigt wie wichtig Mentale Stärke, Kommunikation und Konzentration für einen Torwart sind. Besonders prägend waren auch Phasen, in denen es sportlich nicht optimal lief, da habe ich gelernt dranzubleiben, selbstkritisch zu sein und aus Fehlern zu lernen. Solche Erfahrungen haben mich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch reifer und fokussierter gemacht.

Welchen Charakter hast du auf dem Platz?

Auf dem Platz bin ich laut, fokussiert und zuverlässig. Ich übernehme gerne Verantwortung, pushe meine Mitspieler und versuche, auch in hektischen Momenten Ruhe auszustrahlen. Als Torwart sehe ich mich nicht nur als letzter Mann, sondern auch als Führungsspieler von hinten raus. Mit Überblick, klarer Kommunikation und einer positiven Ausstrahlung.

Worauf achtest du in einem Verein, was ist dir wichtig?

Mir ist wichtig, dass im Verein ein gutes Miteinander herrscht, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ein ehrlicher, respektvoller Umgang, Teamzusammenhalt und klare Kommunikation sind für mich entscheidend. Ich lege auch Wert auf eine strukturierte Organisation, motivierte Trainer und ein Umfeld, in dem man sich weiterentwickeln kann.

Abschließender Satz:

Ich bin bereit, dafür hart zu arbeiten, und freue mich auf die Herausforderungen, die vor mir liegen.