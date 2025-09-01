Verbandsligist holt Stürmer vom Oberligisten

Tabatabai musste in der vergangenen Saison verletzungsbedingt kürzertreten und kam daher lediglich auf acht Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Zuvor hatte er seine Qualitäten bereits in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg unter Beweis gestellt: In der Saison 2023/24 gelangen ihm in 25 Spielen zwölf Treffer – ein Beleg für sein großes Potenzial und seine Torgefahr. Ein besonderes Highlight seiner bisherigen Laufbahn war zudem sein Einsatz im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04, wo er erstmals Profi-Luft schnuppern konnte.

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Natürlich war die letzte Saison schwierig für mich – die Verletzung hat mich zurückgeworfen. Doch gerade deswegen bin ich jetzt umso motivierter, wieder voll anzugreifen. Die TSG gibt mir die Chance, zu zeigen, was ich kann. Ich will Tore schießen, dem Team helfen und voll angreifen“, sagt Philipp Tabatabai zu seinem Wechsel.