Verbandsligist holt Stürmer vom Oberligisten

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach freut sich, die Verpflichtung von Philipp Tabatabai bekanntzugeben. Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt vom VfR Aalen zur TSG und verstärkt ab sofort die Offensive des Verbandsligisten.
Tabatabai musste in der vergangenen Saison verletzungsbedingt kürzertreten und kam daher lediglich auf acht Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Zuvor hatte er seine Qualitäten bereits in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg unter Beweis gestellt: In der Saison 2023/24 gelangen ihm in 25 Spielen zwölf Treffer – ein Beleg für sein großes Potenzial und seine Torgefahr. Ein besonderes Highlight seiner bisherigen Laufbahn war zudem sein Einsatz im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04, wo er erstmals Profi-Luft schnuppern konnte.
„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Natürlich war die letzte Saison schwierig für mich – die Verletzung hat mich zurückgeworfen. Doch gerade deswegen bin ich jetzt umso motivierter, wieder voll anzugreifen. Die TSG gibt mir die Chance, zu zeigen, was ich kann. Ich will Tore schießen, dem Team helfen und voll angreifen“, sagt Philipp Tabatabai zu seinem Wechsel.
Auch TSG-Präsident Achim Pfeifer zeigt sich begeistert von der Neuverpflichtung: „Mit Philipp gewinnen wir ein echtes Offensivjuwel. Er hat zuletzt durch seine erfolgreichen Jahre bei den A-Junioren gezeigt, dass er ein echter Torjäger ist – zwölf Tore in 25 Partien und 10 Assists sprechen eine klare Sprache. Trotz der Verletzung fühlt sich Philipp jetzt wieder fit und hungrig – genau diese Einstellung passt perfekt zu unserer Philosophie. Wir glauben fest daran, dass er unser Offensivspiel enorm bereichern wird.“
Mit Tabatabai verpflichtet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen jungen, entwicklungsfähigen Angreifer, der nach überstandener Verletzung hochmotiviert ist und der Mannschaft mit seiner Torgefährlichkeit neue Impulse verleihen soll.