Verbandsligist holt Offensivtalent aus der Aalener Jugend

Die Sportfreunde Dorfmerkingen verstärken unmittelbar vor dem Start in die neue Verbandsliga-Saison noch einmal ihre Offensive. Mit Malte Winkler wechselt ein erst 19 Jahre alter Stürmer aufs Härtsfeld. Der Nachwuchsakteur kommt vom FC Gundelfingen und wurde in den vergangenen Jahren vor allem beim VfR Aalen ausgebildet.
Winkler bringt trotz seines jungen Alters bereits interessante Erfahrungen mit. Für die U19 des VfR Aalen lief der Angreifer regelmäßig in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg auf. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm in 17 Partien sechs Treffer. Bereits 2024/25 hatte er in 14 Oberliga-Einsätzen viermal getroffen.
Auch erste Erfahrungen im Herrenbereich kann der 19-Jährige vorweisen. In der vergangenen Saison kam Winkler einmal für die Oberliga-Mannschaft des VfR Aalen zum Einsatz. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt bei den Sportfreunden folgen. Dort ist er sowohl für den Verbandsliga-Kader als auch für die zweite Mannschaft gemeldet.
Winkler ist der fünfte externe Neuzugang für Trainer Stefan Schill. Zuvor hatten sich bereits Steffen Kienle und Lirion Buduri-Gashi vom VfR Aalen, Baris Acikgöz von der SG Heldenfingen/Heuchlingen sowie Alverik Montag vom TSV Nördlingen den Sportfreunden angeschlossen.
Auf der anderen Seite haben Maximilian Blum, Manuel Michel und Fabian Adler den Verein verlassen. Damit erhält der Kader für die neue Saison insbesondere durch mehrere junge Spieler ein neues Gesicht.
Viel Eingewöhnungszeit bleibt nicht: Bereits am heutigen Samstag beginnt für Dorfmerkingen die neue Saison in der Verbandsliga Württemberg. Zum Auftakt wartet auswärts mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Winkler könnte dabei erstmals zum Aufgebot der Sportfreunde gehören.