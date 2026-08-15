Verbandsligist holt Offensivtalent aus der Aalener Jugend Die Sportfreunde Dorfmerkingen verpflichten Malte Winkler vom VfR Aalen, der zuletzt auch für den FC Gundelfingen auf dem Platz stand. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: M. Oliveira Pimenta / Verein

Die Sportfreunde Dorfmerkingen verstärken unmittelbar vor dem Start in die neue Verbandsliga-Saison noch einmal ihre Offensive. Mit Malte Winkler wechselt ein erst 19 Jahre alter Stürmer aufs Härtsfeld. Der Nachwuchsakteur kommt vom FC Gundelfingen und wurde in den vergangenen Jahren vor allem beim VfR Aalen ausgebildet.

Torgefahr in der Aalener U19 Winkler bringt trotz seines jungen Alters bereits interessante Erfahrungen mit. Für die U19 des VfR Aalen lief der Angreifer regelmäßig in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg auf. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm in 17 Partien sechs Treffer. Bereits 2024/25 hatte er in 14 Oberliga-Einsätzen viermal getroffen. Auch erste Erfahrungen im Herrenbereich kann der 19-Jährige vorweisen. In der vergangenen Saison kam Winkler einmal für die Oberliga-Mannschaft des VfR Aalen zum Einsatz. Nun soll der nächste Entwicklungsschritt bei den Sportfreunden folgen. Dort ist er sowohl für den Verbandsliga-Kader als auch für die zweite Mannschaft gemeldet.