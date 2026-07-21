Verbandsligist holt Oberliga-Stürmer und zwei weitere Zugänge

– Foto: Carsten Trebuth

Calcio Leinfelden-Echterdingen erweitert seinen Kader für die Verbandsliga Württemberg um drei weitere Spieler. Mit Leyan Yilmaz, Duncan Cunion und Muhamed Sanyang stehen Trainer Adem Demir zusätzliche Optionen für Abwehr, Mittelfeld und Angriff zur Verfügung.

Leyan Yilmaz ist für die Defensive vorgesehen und wechselt von Türkspor Eppingen zu Calcio. In der Saison 2025/26 kam er dort in der Landesliga Rhein-Neckar auf 20 Einsätze und ein Tor. Zuvor spielte Yilmaz in der U19-Verbandsliga für Pforzheim und den VfB Bretten. Insgesamt stehen für ihn 52 Spiele und drei Treffer zu Buche.

Für das Mittelfeld kommt der 30-jährige Duncan Cunion vom TSV Bad Boll. In der vergangenen Saison absolvierte er dort zwölf Landesliga-Partien und erzielte ein Tor. Zuvor war Cunion unter anderem für Echterdingen, Villingen II, den TV Darmsheim, die SPV 05 Nürtingen, Fortuna BB, Schönaich, den SV Böblingen und Ebersbach/F. aktiv. Seine bisherige Bilanz umfasst 126 Spiele, 28 Tore und fünf Vorlagen.