Verbandsligist holt Mittelfeldspieler mit Drittliga-Erfahrung Der 1. Göppinger SV verpflichtet Vincent Sadler von Oberligist TSG Backnang. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

Der 1. Göppinger SV treibt nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg den personellen Neuaufbau weiter voran – und setzt dabei auf Erfahrung statt Experiment. Mit Vincent Sadler verpflichtet der Traditionsverein einen 25 Jahre alten Mittelfeldspieler von Ligakonkurrent TSG Backnang, der in den vergangenen Jahren zu den konstantesten Akteuren der Oberliga zählte und zugleich Regionalliga-Erfahrung mitbringt.

Der Transfer ist ein Hinweis darauf, welchen Weg die Verantwortlichen nach dem sportlichen Rückschlag einschlagen wollen. Nach Vertragsverlängerungen im bestehenden Kader und der Verpflichtung des neuen Trainers Daniel Güney folgt nun der erste externe Zugang mit klar erkennbarem Profil: kein Perspektivspieler, sondern ein Akteur, der sofort Verantwortung übernehmen soll. Sadler wurde in der Nachwuchsabteilung der SG Sonnenhof Großaspach ausgebildet und schaffte dort den Übergang in den Herrenbereich. Bereits früh sammelte er Einsätze in der 3. Liga sowie in der Regionalliga Südwest – Erfahrungen, die im württembergischen Amateur- und Übergangsfußball keineswegs selbstverständlich sind.

Zuletzt entwickelte er sich bei der TSG Backnang zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Seine Zahlen erzählen dabei nur einen Teil der Geschichte: 179 Spiele, 26 Tore und 8 Vorlagen über seine bisherigen Stationen deuten auf Verlässlichkeit und Kontinuität hin. Vor allem in Backnang überzeugte Sadler weniger durch spektakuläre Statistiken als durch seine Rolle zwischen den Linien, seine Standards und seine Fähigkeit, Spiele strukturell zu beeinflussen. Der Göppinger SV hebt insbesondere seinen starken rechten Fuß, seine Torgefahr und sein Gespür für Räume hervor. Attribute, die nach einem Abstieg besonders gefragt sind. In der Verbandsliga werden andere Spiele zu lösen sein als zuletzt in der Oberliga: weniger Umschaltmomente, mehr Ballbesitz, mehr Geduld gegen kompakte Gegner.