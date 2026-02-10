Verbandsligist holt Landesliga-Stürmer im Abstiegskampf

Schuhmacher machte in den vergangenen Jahren vor allem im Jugendbereich der TSG Öhringen auf sich aufmerksam. Zwischen 2022 und 2024 erzielte er in 39 Spielen starke 43 Tore – eine Quote, die ihn früh in den Fokus höherklassiger Vereine rückte. In der laufenden Saison 2024/25 war er Teil jener Mannschaft, die den Aufstieg aus der Bezirksliga Franken in die Landesliga Württemberg schaffte. Nun folgt für den Angreifer der nächste Schritt: der Wechsel in die Verbandsliga.

Für die TSG Tübingen ist Schuhmacher bereits der zweite junge Neuzugang in kurzer Zeit. Zuvor kam mit Elkana Maier ein Talent aus der Jugend des SSV Reutlingen. Beide Transfers unterstreichen den klaren Kurs des Vereins, auf entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive zu setzen.