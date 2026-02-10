Verbandsligist holt Landesliga-Stürmer im Abstiegskampf

Die TSG Tübingen treibt ihre Personalplanungen für den Abstiegskampf in der Verbandsliga Württemberg weiter voran – und setzt dabei auf ein vielversprechendes Offensivtalent. Vom Namensvetter aus Öhringen wechselt der 19-jährige Stürmer Valentin Schuhmacher nach Tübingen. „Von der TSG zur TSG“ lautet das passende Motto des Transfers, mit dem sich der Tabellenfünfzehnte zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff erhofft.
Schuhmacher machte in den vergangenen Jahren vor allem im Jugendbereich der TSG Öhringen auf sich aufmerksam. Zwischen 2022 und 2024 erzielte er in 39 Spielen starke 43 Tore – eine Quote, die ihn früh in den Fokus höherklassiger Vereine rückte. In der laufenden Saison 2024/25 war er Teil jener Mannschaft, die den Aufstieg aus der Bezirksliga Franken in die Landesliga Württemberg schaffte. Nun folgt für den Angreifer der nächste Schritt: der Wechsel in die Verbandsliga.
Für die TSG Tübingen ist Schuhmacher bereits der zweite junge Neuzugang in kurzer Zeit. Zuvor kam mit Elkana Maier ein Talent aus der Jugend des SSV Reutlingen. Beide Transfers unterstreichen den klaren Kurs des Vereins, auf entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive zu setzen.
Zur Winterpause steckt Tübingen allerdings tief im Tabellenkeller. Mit 15 Punkten aus 18 Spielen rangiert die Mannschaft auf Platz 15. Besonders die Offensive offenbarte bislang große Probleme: Nur 16 erzielte Treffer sind Ligatiefstwert. Gleichzeitig kassierte das Team bereits 47 Gegentore. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist noch nicht uneinholbar, doch im zweiten Saisonabschnitt braucht es eine deutliche Leistungssteigerung.
Die Verpflichtung von Valentin Schuhmacher soll ein erster Impuls sein. In Tübingen hofft man, dass der junge Stürmer seine Torquote aus Jugend- und Aufstiegssaison auch eine Liga höher bestätigen kann – und damit entscheidend dazu beiträgt, dass die TSG sportlich wieder Boden gutmacht.
