Verbandsligist holt Keeper von Regionalligist SSV Ulm

– Foto: Eibner / Verein

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, stellt weitere personelle Weichen. Daniel Güney übernimmt als Trainer, Marvin Seybold verstärkt das Torhüterteam, drei weitere Spieler kommen hinzu. Zudem stehen vier Abgänge fest, während Denis Lübke und Levin Steinbrenner bereits verlängert haben und bleiben beim GSV.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg beginnt beim 1. Göppinger SV ein neuer Abschnitt. Daniel Güney, zuletzt Co-Trainer bei der TSG Balingen, übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie und soll den Neuaufbau in der Verbandsliga Württemberg begleiten. Auch im Kader gibt es weitere Veränderungen.

Neu zum GSV kommt Marvin Seybold. Der 24-jährige Torspieler wechselt vom SSV Ulm zu den Rot-Schwarzen und verstärkt ab sofort das Torhüterteam. Seybold durchlief mehrere Nachwuchsteams des 1. FC Heidenheim, wechselte anschließend in die U19 des SSV Ulm und schaffte dort den Sprung aus der Jugend in den Profikader der ersten Mannschaft. In den folgenden Jahren gehörte er kontinuierlich zum Kader und sammelte wertvolle Erfahrung im Profibereich. Mit 1,90 Metern bringt der Schlussmann Präsenz, Athletik und Kommunikation mit. Zudem wohnt Seybold in Geislingen an der Steige und besitzt damit regionale Nähe zum GSV.