Verbandsligist holt jungen Oberliga-Verteidiger

– Foto: Eibner / Verein

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, verstärkt sich mit Danis Dipa. Der 23-Jährige kommt von Türkspor Neckarsulm und bringt Vielseitigkeit für Defensive und Mittelfeld mit. Für den GSV ist der frühere Esslinger ein weiterer Baustein im neu formierten Kader von Daniel Güney.

Dipa war in den vergangenen Jahren vor allem beim FC Esslingen prägend unterwegs. In der Saison 2022/23 kam er in der Bezirksliga Neckar/Fils auf 30 Spiele, 16 Tore und eine Vorlage. Anschließend sammelte er mit Esslingen Landesliga- und Verbandsliga-Erfahrung. In der Landesliga Württemberg, Staffel 2, absolvierte er 2023/24 insgesamt 25 Partien, erzielte drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. In der darauffolgenden Verbandsliga-Saison kam er auf 16 Einsätze, zwei Tore und einen Assist.

Zur Rückrunde der vergangenen Saison wechselte Dipa zu Türkspor Neckarsulm und sammelte dort weitere Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg. Aufgrund einer schwierigen Phase blieb es bei fünf Einsätzen, dennoch bringt der 23-Jährige ein Profil mit, das beim 1. Göppinger SV gefragt ist. Seine Flexibilität, Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Spielübersicht sollen dem Absteiger in der neuen Verbandsliga-Saison zusätzliche Stabilität geben.