Verbandsligist holt jungen Abwehrspieler vom Konkurrenten

Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg verstärkt sich mit Stanislav Votentsev. Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt vom FC Rottenburg zum Team von Trainer Adem Demir und bringt bereits Erfahrung aus Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga mit. Für Calcio ist er der nächste Baustein im veränderten Kader der kommenden Saison.
Votentsev machte seine ersten Schritte im Aktivenbereich beim FC Rottenburg und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. In der Saison 2023/24 kam er zunächst achtmal in der Bezirksliga Alb für die erste Mannschaft zum Einsatz, zudem stand er einmal für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A3 auf dem Platz. Ein Jahr später gehörte er in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, regelmäßig zum Team und absolvierte 27 Spiele. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.
In der vergangenen Spielzeit sammelte Votentsev beim FC Rottenburg auch Verbandsliga-Erfahrung. In 26 Einsätzen war er Teil der Mannschaft, die den Klassenerhalt über die Relegation schaffte. Insgesamt stehen für den 21-jährigen Defensivspieler 62 Spiele in der bisherigen Bilanz. Mit seiner Erfahrung aus mehreren Spielklassen soll er Calcio Leinfelden-Echterdingen zusätzliche Optionen im Abwehrbereich geben und den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen.
Der Zugang passt in einen größeren Umbruch beim Verbandsligisten. Neben Votentsev kamen bereits Mentor Morina aus der eigenen zweiten Mannschaft, Nikola Lakovic von OFK Beograd Stuttgart, Filip Jordacevic vom TSV Bernhausen, Krystian Rudnicki von den Sportfreunden Neuhausen, Ivan Krajinovic von Croatia Reutlingen, Blendi Muji von Türkspor Stuttgart und Kristijan Dulabic vom SV Fellbach.
Auf der Abgangsseite stehen ebenfalls mehrere Veränderungen. Ali Bozatzioglou wechselt zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Philipp Seemann zum TSV Ehningen, Matino Schlotterbeck zum SV Fellbach, Zacharias Velvelidis zum SKV Rutesheim und Enes Isik zum FC Esslingen. Jovan Djermanovic, Francesco di Frisco und Andreas Joachim werden ohne neues Ziel geführt.