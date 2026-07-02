Verbandsligist holt jungen Abwehrspieler vom Konkurrenten

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Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg verstärkt sich mit Stanislav Votentsev. Der 21-jährige Abwehrspieler wechselt vom FC Rottenburg zum Team von Trainer Adem Demir und bringt bereits Erfahrung aus Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga mit. Für Calcio ist er der nächste Baustein im veränderten Kader der kommenden Saison.

Votentsev machte seine ersten Schritte im Aktivenbereich beim FC Rottenburg und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. In der Saison 2023/24 kam er zunächst achtmal in der Bezirksliga Alb für die erste Mannschaft zum Einsatz, zudem stand er einmal für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A3 auf dem Platz. Ein Jahr später gehörte er in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, regelmäßig zum Team und absolvierte 27 Spiele. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

In der vergangenen Spielzeit sammelte Votentsev beim FC Rottenburg auch Verbandsliga-Erfahrung. In 26 Einsätzen war er Teil der Mannschaft, die den Klassenerhalt über die Relegation schaffte. Insgesamt stehen für den 21-jährigen Defensivspieler 62 Spiele in der bisherigen Bilanz. Mit seiner Erfahrung aus mehreren Spielklassen soll er Calcio Leinfelden-Echterdingen zusätzliche Optionen im Abwehrbereich geben und den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen.