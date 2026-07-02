Verbandsligist holt Duo vom Rivalen, Trainerantwort steht bevor

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Die beiden Ukrainer Stanislav Senyura und Yuriy Moroz werden künftig für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen auflaufen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Senyura blickt in seinen Jahren in Thalheim auf fast 90 Verbandsliga-Partien zurück. Noch ein paar Einsätze mehr in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse sammelte der 29-jährige Verteidiger Moroz in seinen vier Jahren bei der SG Rot-Weiß. Zu den Spielerprofilen:

>> Yuriy Moroz

"Ich habe mich für diesen Verein entschieden, weil mich die Ambitionen des Clubs und die Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt haben", sagt Senyura über seinen Wechsel zum Nachbarn. "Bitterfeld-Wolfen war immer eine Top-Mannschaft mit dem Ziel, wieder eine gute Saison zu spielen." Das nimmt sich auch Senyura vor: "Ich freue mich, nun Teil des Teams zu sein und möchte gemeinsam mit der Mannschaft dieses Ziel erreichen." Auch Moroz blickt der Herausforderung im neuen Club zuversichtlich entgegen: "Vielen Dank für das Vertrauen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde für das Team alles geben."