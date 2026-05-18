Verbandsligist holt als Co-Trainer den Spielertrainer aus Bezirksliga Philipp Kees vom TSV Gaildorf wird spielender Co-Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach von pm · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

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Mit Philipp Kees verstärkt sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zur kommenden Verbandsliga-Saison nicht nur mit einem erfahrenen Führungsspieler, sondern auch mit einem der konstant torgefährlichsten Offensivakteure der vergangenen Jahre in der Region. Insgesamt kommt der 34-Jährige in seiner bisherigen Laufbahn auf beeindruckende 208 Spiele, 144 Tore und 89 Assists. Allein in den vergangenen drei Spielzeiten beim TSV Gaildorf und zuvor beim SC Kaisersbach stellte Kees seine offensive Qualität eindrucksvoll unter Beweis.

Nun wechselt der bisherige Spielertrainer des TSV Gaildorf in die Aalener Weststadt und wird künftig als spielender Co-Trainer das Trainerteam von Cheftrainer Leo Gjini verstärken. Auch als Verantwortlicher an der Seitenlinie sammelte Kees in den vergangenen Jahren bereits wertvolle Erfahrungen. Nachdem er beim TSV Gaildorf zunächst zwei Jahre als spielender Co-Trainer tätig war, übernahm er in der laufenden Saison die Rolle des Spielertrainers – mit großem Erfolg: In bislang 27 Saisonspielen holte Gaildorf unter seiner Verantwortung 22 Siege, spielte zweimal unentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen.

Für die Verantwortlichen der TSG ist die Verpflichtung deshalb ein wichtiger Schritt mit Blick auf die kommende Verbandsliga-Saison. Der Vorsitzende Achim Pfeiffer freut sich über die Zusage des erfahrenen Angreifers: „Wir freuen uns absolut, dass sich Philipp für die TSG entschieden hat. Er ist trotz seines noch jungen Alters bereits sehr erfahren in seiner Rolle als spielender Co-Trainer und Verantwortlicher. Philipp wird unsere Mannschaft im Sturm qualitativ verbessern und gleichzeitig die Erfahrungen, die er in den vergangenen Jahren beim TSV Gaildorf gesammelt hat, an unsere Mannschaft weitergeben. Genau diese Mischung aus Qualität, Mentalität und Erfahrung hat uns überzeugt.“