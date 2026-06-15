Verbandsligist holt 46-Tore-Mann aus der Kreisliga

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Calcio Leinfelden-Echterdingen setzt in der Verbandsliga Württemberg ein klares Ausrufezeichen: Nikola Lakovic kommt vom OFK Beograd Stuttgart. Der 30-jährige deutsch-serbische Stürmer bringt eine beeindruckende Torquote mit. Gleichzeitig verändert sich der Kader deutlich, und mit Adem Demir übernimmt ein neuer Trainer, der den Verein bestens kennt aus eigener Tätigkeit.

Lakovic kommt mit Zahlen, die aufhorchen lassen. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er für den OFK Beograd Stuttgart in 60 Spielen 67 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor. Besonders stark war seine jüngste Saison in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: 30 Partien, 46 Tore, elf Assists. Schon im Jahr zuvor hatte er mit 21 Treffern und zehn Vorlagen in 30 Spielen seine Offensivqualität unter Beweis gestellt. Für Calcio ist der Transfer deshalb ein klarer Versuch, dem Angriff zusätzliche Durchschlagskraft und Abschlussstärke zu geben.

Neben Lakovic rückt Mentor Morina aus der zweiten Mannschaft in den Kader. Gleichzeitig muss der Verbandsligist mehrere Abgänge auffangen. Mattino Schlotterbeck wechselt zum Ligarivalen SV Fellbach, Philipp Seemann schließt sich Verbandsliga-Aufsteiger TSV Ehningen an. Ali Bozatzioglou zieht es zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Andreas Joachim, Jovan Djermanovic und Trainer Francesco Di Frisco verlassen den Verein mit bislang unbekanntem Ziel.